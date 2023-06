India cesa búsqueda de sobrevivientes a choque de trenes; cifra de muertos sube a 280

Por Ashok Sharma y Krutika Pathi

Nueva Delhi, 3 de junio (AP) — Los socorristas ya no hallaron el sábado más sobrevivientes entre montones de escombros de dos trenes de pasajeros que se descarrilaron en India, matando a más de 280 personas. Cientos de pasajeros quedaron atrapados dentro de más de una docena de vagones destrozados durante la noche en uno de los accidentes de tren más mortíferos del país en décadas.

El accidente, que ocurrió a unos 220 kilómetros (137 millas) al suroeste de Calcuta el viernes por la noche, generó una escena caótica cuando los rescatistas se subieron a lo alto de los trenes destrozados para abrir puertas y ventanas con sopletes para liberar a los sobrevivientes.

Unas 900 personas resultaron heridas en el accidente en el distrito de Balasore en el estado oriental de Odisha, dijo P.K. Jena, el principal funcionario administrativo del estado. La causa está bajo investigación.

Took stock of the situation at the site of the tragedy in Odisha. Words can’t capture my deep sorrow. We stand committed to providing all possible assistance to those affected. I laud all those working round the clock, on the ground and helping out in relief work.

En Nueva Delhi, el Primer Ministro Narendra Modi se reunió con funcionarios e hizo un balance de la tragedia antes de volar a Odisha para ver de primera mano el accidente y visitar a las personas que reciben tratamiento en los hospitales.

Amitabh Sharma, portavoz del Ministerio de Ferrocarriles, dijo que el trabajo de rescate estaba casi terminado. Las autoridades ferroviarias comenzarán a retirar los restos para reparar la vía y reanudar las operaciones del tren, dijo.

Al menos 280 cuerpos fueron recuperados durante la noche y el sábado por la mañana, informó a The Associated Press Sudhanshu Sarangi, director del departamento de bomberos de Odisha. Dijo que más de 800 pasajeros heridos fueron trasladados a varios hospitales y muchos en estado crítico.

Los rescatistas buscaron entre vagones destruidos para encontrar personas que aún pudieran estar atrapadas. Sarangi dijo que era posible que hubiera personas atrapadas debajo, pero que era poco probable que siguieran con vida.

#OdishaTrainAccident

I am deeply pained by Balasore Train Accident. My thoughts are with the bereaved families.

The loss of the families of the deceased is irreparable but the government will leave no stone unturned to help them.

– PM @narendramodi pic.twitter.com/GeFpL9Jgjg

— The Mirror (@ncr_mirror) June 3, 2023