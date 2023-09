No acepto que ataquen a mi familia y mucho menos a mi hija, responde Carolyn Adams

La esposa de López Beltrán aseguró que los gastos de la fiesta se efectuaron entre ella, el padre de su hija y el propio hijo del Presidente López Obrador; “No soy política, no vivo de la corrupción y nunca he formado parte de ningún Gobierno”, enfatizó.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán —hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador— aclaró los rumores con respecto a la polémica suscitada por la fiesta de XV años que su hija celebró el fin de semana pasado, a lo que aseguró que no fueron empleados recursos públicos para el festejo.

“Tanto el padre de mi hija como yo; así como su padrastro [José Ramón Beltrán], trabajamos arduamente y contribuimos responsablemente para hacer realidad esta celebración”, explicó desde una publicación en su cuenta de Twitter.

Ante las acusaciones realizadas en redes sociales, Adams enfatizó que no tolerará “difamaciones y ofensas” en su contra y de su hija, ya que dichas críticas convirtieron el sueño la menor en “un juego político”.

“Además, recordamos que nuestra hija es menor de edad y no merece ser objeto de ofensas o críticas. Quiero enfatizar que NO soy política, NO vivo de la corrupción y NUNCA he formado parte de ningún Gobierno. Soy una persona individual que ha trabajado incansablemente, sin dañar a nadie ni recurrir a prácticas corrputas”, añadió.

Reiteró que no aceptará cualquier tipo de ataque en contra de su familia con “mentiras”, sobre todo aquellas que señalen a su hija, “quien sólo anhelaba un momento feliz que le proporcionamos”.

Lo que se dice sobre López Beltrán, añadió, es “infundado” y expresó sus respetos hacia él por ser “un gran padre, padrastro y esposo”.

“Cada vez que hacen mención sobre nosotros, resurge el tema de la casa que renté en Houston. Quiero recordarles que existe una investigación y un informe muy serio realizado por un reconocido bufete de abogados estadounidenses al respecto. Si no confían en ese informe, contraten a su propio bufete, pero ya dejen de repetir esta historia calumniosa”, finalizó.

LÓPEZ BELTRÁN ES CRITICADO POR FIESTA DE SU HIJASTRA EN CULIACÁN

José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente López Obrador, se vio envuelto en polémica este fin de semana al compartirse las fotografías y videos del lujoso festejo de cumpleaños de su hijastra Natalia que se celebró en Culiacán.

En varios medios locales y nacionales, apareció junto a su pareja y madre de su hijo, Carolyn Adams, y la cumpleañera, en un evento con temática Charleston.

La celebración contó con un espectáculo circense y el vestido de la festejada estuvo firmado por el diseñador Wil Medina, cuyos diseños glamurosos y exclusivos son confeccionados con piedras y brillantes.

— Con información de Río Doce