La actividad manufacturera crece 1% en octubre, muestra estimación oportuna del Inegi

Las estimaciones corresponden a cifras no ajustadas por estacionalidad. De acuerdo con el Instituto, las estimaciones consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– La actividad manufacturera en México habría anotado una variación anual de uno por ciento durante octubre de 2021, dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través del Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM), el cual estima anticipadamente las cifras de las actividades de manufactura, mostró que en octubre el sector manufacturero se situaría en 115.8 puntos en el valor total del Indicador Mensual de Actividad Industrial (IMAI).

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial en el sector manufacturero es publicado por el Inegi alrededor de 40 días después de terminado el mes de referencia, y ofrece información macroeconómica relevante para la toma de decisiones concernientes a la evolución de la economía nacional.

La estadística mensual sobre Establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) mostró que se redujo en uno por ciento el personal ocupado en septiembre, respecto al mes previo debido a una contracción del 2.4 por ciento en el personal no manufacturero.

Según el tipo de establecimiento en el que labora, en los no manufactureros (que llevan a cabo actividades relativas a la agricultura, pesca, comercio y a los servicios) descendió 2.4 por ciento, en tanto que en los manufactureros fue superior en 0.2 por ciento a tasa mensual.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Además, en establecimientos manufactureros laboraron 2 millones 815 mil 235 personas, de las cuales 2 millones 699 mil 861 fueron contratados por el establecimiento donde laboran, mientras que 115 mil 374 fueron empleados por subcontratación.

El pasado 30 de noviembre, el Inegi dio a conocer las cifras sobre la industria manufacturera, en las que mostró que también bajó el total de horas trabajadas, con un -0.8 por ciento respecto a agosto de 2021.