Periodista uruguayo revela entrevista con Jorge Glas; fue previa a su encarcelamiento

En la entrevista, Jorge Glas le dijo a Jorge Gestoso que las autoridades le ofrecieron la libertad a cambio de acusar al expresidente Rafael Correa.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– El periodista Jorge Gestoso, quien fue en su momento el principal presentador de noticias de CNN en español y quien ahora conduce el programa “Notables con Jorge Gestoso”, dio a conocer que entrevistó al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, previo a que lo encarcelaran las autoridades de ese país.

A través de sus redes sociales, el reconocido periodista compartió que en la entrevista que sostuvo con Glas, previo a su encarcelamiento, le dijo que el expresidente Lenin Moreno le ofreció “ser parte de la corrupción en su oficina”, pero que por negarse pasó cinco años en la cárcel.

“Moreno me ofrece ser parte de la corrupción en su oficina. No acepté. Me condenaron en 15 días. Pasé cinco años en la cárcel. Me tuvieron dos años preso de más. Me mandaron al infierno”, reportó Gestoso.

El periodista también informó que Glas señaló que la persecución no fue sólo contra él, sino contra su familia y entorno. “Una perversidad sin precedentes. […] El poder mediático, el poder político, el poder económico están detrás de un solo hombre [Jorge Glas] por lo que representa”.

“Si hubiera habido una prensa independiente, esto no hubiera pasado. […] No se puede vivir en Ecuador. Esto se llama neoliberalismo: el no hacer, el Estado no existe, desarmaron el Sistema Judicial, la Administración de Cárceles, es dramático lo que vive Ecuador”, recuperó Gestoso de la entrevista.

Asimismo, reveló que Glas le contó que le ofrecieron la libertad si acusaba al expresidente Rafael Correa. “‘Estás libre si acusas a [Rafael] Correa’, me dijeron. Yo fui el que tuve la fortaleza de denunciar a Odebrecht. El caso Odebrecht fue una farsa, un andamiaje para sacarme de la Vicepresidencia”, acusó el ahora detenido en entrevista con Gestoso.

Jorge Gestoso es un periodista uruguayo que durante 16 años fue el presentador principal y símbolo de CNN en español. En más de 35 años de carrera ha cubierto las noticias, eventos y conflictos más relevantes a nivel continental y global, y ha entrevistado a las y los protagonistas clave del acontecer internacional.

También es dueño de la productora de contenidos periodísticos GTN (Gestoso Television News), que fundó en Washington D. C. hace dos décadas. Ahora conduce diariamente el programa “Notables con Jorge Gestoso”, a través de la cadena de televisión pública latinoamericana Telesur, de alcance mundial. Durante 16 años fue el presentador principal, corresponsal en jefe en Washington D. C., y símbolo de la cadena de noticias CNN en Español.

La publicación Hispanic Business lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de la prensa en español de Estados Unidos. Entre los numerosos galardones que tiene, se encuentra el Bastón de Plata del Premio DuPont, de la Universidad de Columbia de Nueva York, por su documental En busca de la doble desaparecida.

EL ARRESTRO

Las autoridades ecuatorianas tomaron la decisión inusual de irrumpir en una Embajada extranjera para arrestar a un exvicepresidente que enfrentaba cargos de corrupción. La medida le valió al Gobierno del Presidente Daniel Noboa una rápida condena tanto de sus colegas como de diplomáticos en la región.

La policía entró el viernes por la noche en la Embajada de México en Quito para arrestar a Jorge Glas, que residía en la instalación diplomática desde diciembre. La oficina de Noboa ha defendido la decisión, mientras que otros presidentes han dicho que violaba las normas del derecho internacional.

TRASLADO A LA CÁRCEL

Las autoridades penitenciarias de Ecuador han confirmado que Glas ha sido trasladado a una cárcel de la ciudad de Guayaquil después de que la policía entrara en la Embajada de México para efectuar su detención.

El comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), publicado en redes sociales, anuncia que Glas –a quien identifica como “el ciudadano Jorge G.”– ha sido trasladado al Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas Número 3, más conocido como la cárcel de La Roca, la prisión de máxima seguridad que alberga a algunos de los criminales más notorios del país.

El traslado tuvo lugar después de que el exvicepresidente pasara la madrugada de ayer 6 de abril en la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, en Quito.

Ya en La Roca, las autoridades penitenciarias le realizaron una evaluación médica. De acuerdo con la nota del SNAI, el traslado ha tenido lugar “en medio de un estricto operativo coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

Frente a la condena de México y otros países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Bolivia, Brasil, Chile u Honduras, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha defendido el operativo para detener al exvicepresidente al esgrimir que una condena previa contra Glas prevalece sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano.

Glas, cabe recordar, permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados informaron hace semanas que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.

Esta maniobra del exvicepresidente se produjo después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.

¿POR QUÉ BUSCÓ ASILO POLÍTICO EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR?

Glas, de 54 años, se refugió a la Embajada el 17 de diciembre en busca de asilo porque dijo que estaba siendo perseguido políticamente. Su decisión se produjo casi al mismo tiempo que las autoridades le ordenaron comparecer ante los fiscales para responder preguntas en una investigación de corrupción en su contra.

Los fiscales están investigando la supuesta mala gestión de los fondos destinados a los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto.

El Gobierno mexicano le concedió asilo político el viernes, apenas unas horas antes de que la policía allanara la Embajada.

¿POR QUÉ GLAS ESTABA ANTERIORMENTE EN CUSTODIA?

Glas fue condenado anteriormente por cargos de soborno y corrupción en dos casos distintos, uno de los cuales estaba vinculado a la empresa constructora brasileña Odebrecht y le valió una sentencia de seis años de prisión.

Posteriormente, fue condenado a ocho años de prisión por su participación en una trama que recaudaba sobornos para la contratación pública.

En 2022, el Juez Emerson Curipallo en un polémico fallo ordenó la libertad de Glas. Curipallo se encuentra ahora bajo custodia mientras las autoridades investigan su presunto papel en lo que los fiscales dicen que fue un plan de soborno para obtener fallos favorables a un narcotraficante y sus familiares.

¿QUIÉN ES JORGE GLAS?

Glas, político de carrera, es ingeniero eléctrico de formación. Dirigió los ministerios de Telecomunicaciones y la coordinación de sectores estratégicos de Ecuador antes de convertirse en compañero de fórmula del expresidente izquierdista Rafael Correa la década pasada. Se desempeñó como Vicepresidente de Correa entre 2013 y 2017, y durante unos meses durante el Gobierno del entonces Presidente Lenin Moreno.

Las funciones de Glas como Vicepresidente incluían gestionar los esfuerzos de reconstrucción tras un poderoso terremoto en 2016 que mató a cientos de personas.

–Con información de AP y Europa Press