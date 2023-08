Falsas plataformas de energía y salud engañan con la imagen de AMLO y su Gobierno

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Oilprofit se promociona como una nueva plataforma de inversión en petróleo aprobada por el Gobierno de México y recomendada por Carlos Slim, el empresario más rico del país. Con solo invertir 4 mil 500 pesos, dice, se puede obtener hasta 50 mil pesos al mes. Suena falso. Porque lo es.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ya advirtió que en YouTube o WhatsApp circula información apócrifa sobre supuestas inversiones petroleras a través de una plataforma automática que presuntamente compra y vende activos del sector hidrocarburos.

Pero no es el único fraude en internet que intenta colgarse del falso aval del Gobierno federal o de supuestas notas de la prensa. También se han registrado intentos con llamar a invertir en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en comprar la cura contra la diabetes en voz del Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

En YouTube, el canal “Focusnews365” —uno de los tantos que intentan defraudar a quien caiga— publicó hace un par de días tres videos para promocionar la plataforma de inversión petrolera “para aprovechar de las ventajas de vivir en un país petrolero” como México.

Un video, con casi 30 mil vistas y retomado en Tik Tok, mezcla su fraude con un discurso auténtico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en cual habla sobre la inversión millonaria en la refinería “Olmeca” de Pemex en Tabasco.

“En pocas palabras, es una inversión de 9 mil millones de dólares. No créditos, dinero del presupuesto público”, dice el Presidente junto a la Secretaria de Energía Rocío Nahle en el video tergiversado.

Un siguiente video usurpa la identidad del magnate Carlos Slim para hacer parecer que recomienda el uso de la plataforma. “Como empresario, valoro el potencial y la seguridad de Oilprofit”, dice una voz falsa atribuida al dueño de América Móvil.

En Facebook, la página que promueve anuncios pagados de Oilprofit cambió el nombre de Hofika a Invertir en Petróleo MX el 16 de julio pasado, y se administra desde Filipinas y Vietnam, de acuerdo con la información de META.

“NO DEPOSITEN DINERO A ESTAFADORES”

A mediados de julio, Ana García Vilchis, la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras” en la conferencia matutina del Presidente López Obrador, alertó sobre no caer en este tipo de fraudes de internet.

“Es falso que la CFE invite a invertir a los ciudadanos, esto es una alerta para que no caigan en los fraudes de internet, a todo el pueblo de México se los informamos. Circula en redes sociales un video en donde se invita a la población a enviar dinero e invertir en la Comisión Federal de Electricidad a cambio de un supuesto rendimiento mensual. No se dejen engañar, no depositen dinero a estafadores que usan páginas web de Facebook y cuentas de Twitter para engañar a la gente”, dijo.