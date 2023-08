La colonia Granada tiene culpa por feminicidio de Milagros: pidió ayuda y nadie salió

Milagros fue asesinada esta semana en la colonia Granada, en León, cuando se dirigía a su trabajo; hace unos meses Abril también fue víctima de feminicidio. Las y los vecinos reconocen sentir culpa por no auxiliarlas: “Hubo quien pudo haber hecho algo en ambos casos y preferimos mantenernos callados por temor al que dirán”, lamentó una mujer que vive en la zona.

Por Luis Rivera

León, Guanajuato, 12 de agosto (Zona Franca).– En menos de un año, la colonia Granada en León, Guanajuato, ha sido escenario de dos feminicidios.

En febrero Abril murió quemada al interior de una vivienda y este jueves un hombre le quitó la vida a Milagros Monserrat al apuñalarla en varias ocasiones.

Estos casos han conmocionado al vecindario que este viernes lamentó el feminicidio de Milagros, quien ya fue sepultada por su familia.

Entre los habitantes queda la culpa de haber podido salir auxiliarla cuando pidió ayuda y le indicó al agresor que no llevaba nada de valor.

“Tristeza, miedo, culpa de que tal vez pudimos ayudarla cuando gritaba ayuda, pero por seguridad y como están las cosas actualmente uno tiene miedo (…) Más porque en menos de un año han matado a dos mujeres en la colonia Granada; a una la quemaron y está mucha del jueves que murió desangrada”, indicó un vecino que prefirió el anonimato.

En la calle Lago Zumpango aún queda la sangre de Milagros, este viernes vecinos colocaron una veladora con una caja para recordarla.

El rostro del agresor fue captado en videos de cámaras de vigilancia. De acuerdo a lo que comentaron familiares a medios locales, Milagros, de 38 años, fue asesinada el día de su cumpleaños.

El agresor, identificado como Miguel, fue detenido ayer durante un operativo realizado por policías municipales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local y la Fiscalía de Guanajuato.

Después de un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la @FGEGUANAJUATO, hemos logrado capturar en Noria Alta a Miguel, asesino de Milagros, perpetrado ayer en León. ¡Esta Policía sí funciona! pic.twitter.com/hgSBuwn3aV — Alejandro Navarro (@ANavarroMX) August 12, 2023

AGRESOR DE ABRIL ESPERA SENTENCIA

La madrugada del 15 de febrero, Guillermo, pareja del Abril Zárate, de 24 años de edad, alertó a sus vecinos de un incendio dónde solo se habían podido salvar él y sus dos hijos menores de edad.

El incendio se registró en el número 125 de la calle Lago de Chapala de la colonia Granada, a unas cuadras de donde fue asesinada Milagros este jueves.

Abril ya había denunciado a su pareja ante la Fiscalía General del Estado y recibió apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres de León. Silvia, hermana de la joven, criticó que las autoridades no hicieran nada para salvaguardarla.

Ante la poca coherencia de la historia, la pareja sentimental de Abril fue detenido el 23 de febrero. El agresor fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y aún espera sentencia.

“Sabemos que el problema es muy complejo. Falló todo, no sólo el instituto, la fiscalía, la política preventiva, el ayuntamiento, todo el municipio. No solo el instituto tiene que hacer este trabajo (…) Hay casos donde salen las mujeres de las audiencias o en este proceso y las asesinan. No hay lugar seguro”, dijo la directora del centro Las Libres, Verónica Cruz, a Zona Franca en una entrevista en marzo.

“Estamos tristes, desconcertados, con miedo por nuestras niñas y sobre todo por qué los agresores de Abril y Milagros no han recibido su castigo (…) De las autoridades poco se puede decir y de nosotros como vecinos también, hubo quien pudo haber hecho algo en ambos casos y preferimos mantenernos callados por temor al que dirán. Hoy ya nada se puede hacer”, lamentó María, vecina de la calle Lago Zumpango.

INVESTIGAN 10 CASOS DE FEMINICIDIO

Datos transparentados por el Instituto de Acceso a la Información Pública muestran que del 1 de enero al 30 de junio la Fiscalía General del Estado ha registrado 10 casos de feminicidio en la entidad.

Seis ocurrieron en León, en Irapuato, Jaral del Progreso, Moroleón, Silao de la Victoria y en el municipio de Valle de Santiago respectivamente cada uno con un caso este año que un no termina.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional de mujeres víctimas de homicidio doloso de enero a junio de 2023, en ese periodo las autoridades reportaron 204 mujeres asesinadas.

En 2022, la Fiscalía de la entidad contabilizó al menos 40 casos de feminicidio, dónde destaca la ciudad de León con 11 casos, Celaya con cinco y Uriangato con cuatro casos.

En año 2021, autoridades de la entidad iniciaron 37 averiguaciones por feminicidio, la ciudad de León encabezó la lista con ocho casos.

