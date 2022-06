El bitcoin cae por debajo de los 20 mil dólares por primera vez desde finales de 2020

El bitcoin sufrió una caída histórica desde Noviembre de 2020 cuando estaba en su máximo histórico de casi 69 mil dólares.

Por Haleluya Hadero y Kelvin Chan

NUEVA YORK (AP) — El precio del bitcoin cayó el sábado por debajo de los 20 mil dólares por primera vez desde finales de 2020, en un nuevo indicio de que la liquidación de criptomonedas se profundiza.

El precio de la criptomoneda más popular se desplomó hasta 12 por ciento, a menos de 18 mil 100 dólares para mediados de la tarde, hora del este de Estados Unidos, de acuerdo con CoinDesk, un portal especializado en criptomonedas.

La última vez que el bitcoin estuvo a ese nivel fue en noviembre de 2020, cuando se enfilaba a su máximo histórico de casi 69 mil dólares, según CoinDesk. Muchos en el sector pensaban que no caería por debajo de los 20 mil dólares.

Bitcoin ha perdido ahora más de 70 por ciento de su valor luego que llegó a su nivel más alto.

Ethereum, otra criptomoneda popular que ha estado bajando en semanas recientes, sufrió un tropezón similar el sábado.

Es el indicio más reciente de torbellino en la industria de criptomonedas en medio de una turbulencia más amplia en los mercados financieros. Los inversionistas están vendiendo activos riesgosos porque los bancos centrales están elevando las tasas de interés para combatir el alza de la inflación.

El valor total del mercado activos en criptomonedas ha caído de tres billones de dólares a menos de un billón, de acuerdo con coinmarketcap.com, una compañía que monitorea los precios. El sábado, datos de la compañía mostraron que el valor del mercado global de las criptomonedas estaba en alrededor de 834 mil millones de dólares.

Una serie de desplomes de criptomonedas ha borrado decenas de miles de millones de dólares de su valor y ha desatado llamados urgentes a regular la industria.

La semana pasada fue presentada una propuesta bipartidista en el Senado estadunidense para regular los activos digitales. La industria de criptomonedas ha aumentado sus esfuerzos de cabildeo —inyectando 20 millones de dólares a contiendas congresuales de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre, de acuerdo con registros y entrevistas.

Cesare Fracassi, profesor de finanzas en la Universidad de Texas en Austin y que encabeza la Iniciativa Blockchain de la escuela, piensa que la caída del bitcoin por debajo del umbral psicológico no es nada del otro mundo. En lugar de ello, dice, la atención debería centrarse en las noticias recientes sobre las plataformas de préstamos.

La plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network anunció este mes la suspensión de todas las extracciones y transferencias, sin indicar cuándo daría acceso a sus fondos a sus 1.7 millones de clientes. Otra plataforma de criptomonedas, Babel Finance, informó en un aviso publicado el viernes en su portal que suspenderá todas las amortizaciones y retiros en productos debido a “presiones inusuales de liquidez”.