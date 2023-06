Pixar cambia los “juguetes” por los Elementos, pero no despega en el público

Elementos, la nueva película de la factoría Pixar, llevará al público hasta el fantástico mundo de Ciudad Elemento, donde conviven los residentes de Fuego, Agua, Tierra y Aire y donde se demostrará que la empatía y la conexión son lo que realmente unen a los seres de este planeta.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Este jueves llega a salas de cine en México la más reciente película de Pixar, Elementos, que aunque ha representado el peor estreno de la historia del estudio animación en Estados Unidos a una semana de su arribo a cines, se espera que en México tenga una mejor recepción.

Desde la Ciudad Elemento, donde conviven los residentes de Fuego, Agua, Tierra y Aire, y donde la regla principal es clara: “Los elementos no pueden mezclarse”, ahí se encuentran Ember, una joven de fuego y Wade, un joven de agua, que pese a las restricciones que han mantenido en equilibrio la vida, se dan cuenta que no tiene que ser siempre así y desafían las creencias sobre el mundo en el que viven.

“Ella es muy brillante, a veces demasiado brillante. Ella es una chica muy entusiasta, apasionada, joven e independiente que está muy, muy unida a su familia y, tanto, que tiene este sueño de querer hacerse cargo de la tienda de su familia”, describe la actriz Leah Lewis que presta su voz para este personaje durante un encuentro con medios donde SinEmbargo estuvo presente.

En cambio, Wade es delineado por el actor de cine Mamoudou Athie, quien lo dobla, como un “eterno optimista” que “elige vivir su vida de una manera muy sincera”, y que parece actuar bajo las preguntas: “¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace sentir cómodo? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cuál es la mejor versión de mí?”.

La amistad entre ambos se vuelve caótica. Sin embargo, aunque cuando ni siquiera pueden tocarse, sus diferencias los harán notar que tiene una conexión más fuerte que cualquier otra cosa.

En su apuesta por romper con las historias refrito a las que nos empieza a acostumbrar Disney, el director Peter Sohn, al que lo hemos visto detrás de cintas como El viaje de Arlo (2015) como director o la voz de Emile en Ratatouille (2007), imaginó a sus personajes.

“Estábamos acostumbrados a construir juguetes o autos de metal, y tratar de crear un personaje que fuera completamente un efecto era completamente nuevo para el estudio. Y así, sabes, sólo tuvimos que traer a muchos ‘trabajadores de la construcción’ [bromea] para construir este camino para que nosotros lográramos una imagen que cobrara vida y emocionara, y antes incluso estábamos hablando de moverla. Y, sí, fue la conferencia de artistas increíbles, y estoy muy agradecido por el increíble talento que todos han dado”.

Sohn sumó esfuerzos junto a Denise Ream, quien ha trabajado en películas como Up, Cars 2 o Toy Story 4 y Brenda Hsueh (How I Met Your Mother2005), para crear un nuevo mundo que diera frescura al estudio de animación.

“Tenemos nuestros cuatro elementos clásicos, Tierra, Viento, Aire y Fuego, y cada tipo tiene su propia pequeña comunidad separada. Y realmente, es un placer descubrirlo”, señala Ream.

Por supuesto este mundo no hubiera sido posible sin un pilar determinante en todas la películas de Pixar: La música, que estuvo a cargo de Lauv, cantante, compositor y productor estadounidense, que ha compartido éxitos como “I Like Me Better” o “All 4 Nothing”, y ahora se inspiró en esta historia para darle forma a cada una de sus secuencias.

“Veía las primeras versiones de la escenas y quería crear esta canción que tenía la sensación de que alguien llegaba a tu vida y cambiaba todo por ti, como cambiar totalmente la forma en que te ves a ti mismo, la dirección en la que te ves a ti mismo yendo, y sí, ese era el objetivo de la canción”.

¿FRACASAN NUEVAS IDEAS?

Elementos estrenó en el marco de la pasada edición del Festival de Cannes y fue recibida con buenas críticas. En Rotten Tomatoes, la audiencia la ha calificado con el 92 por ciento de aceptación. Sin embargo, parece aún así no termina por despuntar en el gusto del público.

De acuerdo con CinemaScore, Elementos sumó en su primer fin de semana de estreno (del 16 al 18 de junio) un total de 29.6 millones de dólares, superando así al anterior peor estreno que fue el de Toy Story de 1995 que había ganado 29.1 millones durante el fin de semana de Acción de Gracias, y en en realidad fue una fortuna en su época y fue un “éxito revolucionario que catapultó a Pixar a la fama y creó una marca sin igual”, como lo señala el medio especializado The Hollywood Reporter.

En el artículo firmado por Pamela McClintock se indica que “el fracaso de Elemental deja a Pixar atrapada en una encrucijada”, puesto que este estudio ha ido sumando fracasos como Lightyear, el spin-off de Toy Story, que estrenó el verano pasado y que tampoco pudo el abrir el camino deseado.

“En el lote de Disney y en Pixar, donde Pete Docter está a cargo, seguramente habrá mucha discusión sobre Elemental y lo que significa para la propiedad intelectual original frente a la marca en el estudio”, se señala.

Mientras tanto, Elementos llega a salas de cine este jueves y se espera que en la taquilla internacional esta cinta tenga un mejor recibimiento.

“Esta película ha sido sobre la conexión y sabes, si un miembro de la audiencia sale de esta película inspirado por el mundo y los personajes para conectarse con alguien, eso significaría el mundo. La empatía no existe sin un poco de valentía. Es tan divertido. Es una cosa tan rara”, destacó Peter Sohn a medios.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.