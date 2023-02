El fotoperiodista Ramiro Araujo es asesinado en Ensenada tras resistirse a un asalto

Los dos menores de edad fueron detenidos después de que asesinaran al reportero gráfico en un intento por robarle su cámara.

Ensenada, 23 de febrero (Zeta).- Ramiro Araujo Ochoa era fotógrafo de medios y guardia de seguridad en el fraccionamiento Solana Residencial; fue asesinado la madrugada del martes a la altura de Playa Hermosa, presuntamente por dos adolescentes de 16 y 17 años que intentaron robarle su cámara.

Araujo Ochoa acudió al Carnaval con el fin de tomar fotografías para su revista Sol Ensenada, regresaba a pie a su casa en Punta Banda -a unos metros de la agresión- porque no traía suficiente dinero para pagar un taxi, cuando el par de adolescentes lo atacó con un cuchillo en la prolongación del Bulevar Costero, entre Estancia y Plinta.

Los dos menores de edad, Daniel “N” y Gael Omar “N”, fueron detenidos minutos después del crimen atrás del Oxxo de Floresta y Costero, donde se escondieron. Se les encontró un celular, una navaja con la que presuntamente ultimaron a Ramiro, así como una pipa para fumar cristal; ambos cuentan con varias detenciones por faltas.

Ramiro Araujo Ochoa nació en Guadalajara el 14 de julio de 1956, pero residía en Ensenada, luego de haber estudiado fotoperiodismo en la Norco High School, del vecino estado de California.

Araujo Ochoa laboraba actualmente como fotoperiodista independiente; fue reportero de sociales hasta hace poco tiempo en El Mexicano de Ensenada; también laboró como reportero gráfico en los periódicos Novedades de Baja California y Diario 29, siendo uno de los fundadores del Club de Prensa de Ensenada en la década de los ochenta.

