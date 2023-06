El Grupo Wagner se vuelve contra Moscú para derrocar al Secretario ruso de Defensa

Kiev, 23 de junio (AP).– El propietario del contratista militar Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, lanzó el viernes su desafío más directo al Kremlin, llamando a una rebelión armada para derrocar al Ministro de Defensa ruso. Los servicios de seguridad rusos reaccionaron inmediatamente abriendo una investigación penal contra Prigozhin y ordenando su arresto.

En una muestra de la seriedad con la que el Kremlin se tomó la amenaza, reforzó la seguridad en Moscú y Rostov del Don, donde se encuentran los cuarteles para la región sur de Rusia, que también supervisan los combates en Ucrania.

“Estamos avanzando e iremos hasta el final”, sentenció.

Afirmó que el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, envió aviones de guerra para atacar los convoyes de Wagner, que circulaban junto a vehículos de civiles.

Prigozhin dijo que los campamentos de Wagner en Ucrania fueron atacados por cohetes, helicópteros de combate y fuego de artillería por orden de Gerasimov tras una reunión con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en la que decidieron acabar con Wagner.

Prigozhin afirmó que sus tropas se movilizarían para castigar a Shoigu en una rebelión armada e instó al ejército a no ofrecer resistencia.

El Comité Nacional Antiterrorismo, que forma parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB por sus siglas en ruso), dijo que había abierto una investigación penal por cargos de hacer llamados a una rebelión armada. El FSB pidió a los soldados del Grupo Wagner que arrestaran a Prigozhin y negarse a seguir sus “órdenes criminales y traicioneras”. Señaló que sus declaraciones habían sido una “puñalada por la espalda a las tropas rusas” y dijo que equivalían a fomentar un conflicto armado en Rusia.

