El Fiscal del Edomex sale ileso de ataque en autopista Toluca-México. Hay un detenido

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- José Luis Cervantes Martinez, Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sufrió este jueves un ataque a balazos en la autopista México–Toluca.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, el ataque armado contra el Fiscal mexiquense ocurrió en el municipio de Ocoyoacac, cerca de la caseta de la carretera.

Fuentes cercanas a la dependencia estatal afirmaron que Cervantes Martínez se encuentra bien de salud tras resultar ileso.

La FGJEM dio a conocer a través de un comunicado los detalles de la agresión que vivió esta tarde el Fiscal Cervantes Martínez.

La dependencia mexiquense reveló que hay un detenido y fueron asegurados un arma larga de fuego, así como un vehículo, luego de que a las 16:45 horas de hoy, el convoy donde viajaba el titular fuera atacada a balazos. Su escolta resultó lesionado.

“Hoy a las 16:45 hrs aprox, el convoy que trasladaba al Fiscal General Edomex en la autopista Tol-Mex, sufrió una agresión que fue repelida. Sólo resultó lesionado un escolta del Fiscal. Hay un detenido y asegurados un arma larga de fuego y un vehículo”, explico.

