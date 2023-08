Gobernadora de BC investigará uso de programas sociales para Adán Augusto López

Baja California/Ciudad de México, 25 de agosto (Zeta/SinEmbargo).– La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, prometió investigar el uso de los programas sociales por parte de la Secretaría del Bienestar, luego de que se viralizó el audio de una intervención telefónica en la que la exfuncionaria estatal Valeria Oseguera Herrera habría coaccionado mediante los programas sociales el apoyo al aspirante presidencial de Morena Adán Augusto López.

La Gobernadora arremetió contra la funcionaria Oseguera Herrera, advirtiendo que se debe hacer responsable de sus palabras.

“Ella es dueña de sus palabras, y hay consecuencias porque además yo lo dije en eventos y fui muy clara y no pueden decir que no se les avisó”, explicó la gobernadora luego de explicar que ella no pidió el apoyo ni respaldo de sus colaboradores para alguno de los aspirantes presidenciales del partido Morena y sus aliados.