AL, a favor de pacto mundial contra contaminación de plásticos que puede ser realidad

Por Pedro Alonso

Nairobi, 1 mar (EFE).- Varios países de Latinoamérica pujaron hoy en Nairobi a favor de una resolución que allane el camino para forjar un pacto mundial contra la contaminación por plástico, en la segunda sesión de la V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5).

Se trata de un acuerdo que contemplaría metas, plazos, compromisos y mecanismos de cooperación, entre otros requisitos, y que podría adoptarse en unos dos años.

En esa resolución ha desempeñado un papel fundamental Perú, pues este texto se basa, en gran medida, en una propuesta que el país latinoamericano y Ruanda pusieron sobre la mesa negociadora en la cita de la capital de Kenia.

La iniciativa peruano-ruandesa, apoyada por sesenta países, contemplaba establecer un comité intergubernamental para negociar un instrumento internacional jurídicamente vinculante con un enfoque integral que abarque desde la producción, el consumo y el diseño hasta la prevención, gestión y tratamiento de residuos plásticos.

Day 2 of #UNEA5 is wrapping up – with a full schedule of events ranging from achieving the #SDGs to a green recovery from #COVID19 & more.

For the full list events from #UNEA5 Day 2 ⤵️https://t.co/0ZilR1FggN pic.twitter.com/EyvxTy1nZA

— UN Environment Programme (@UNEP) March 1, 2022