El Alcalde de Monterrey confirma que no buscará la candidatura presidencial por MC

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, Nuevo León, aseguró que no buscará participar en la elección presidencial de 2024, pues admitió que le falta “madurar en todos los sentidos” y dijo que no será la persona que divida a la oposición.

“No quisiera ser yo la persona que divida una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas inconsistentes, respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúa haciendo mi carrera política, pero no voy a ser artífice de la división de una oposición, sería irresponsable”, dijo en una conferencia con estudiantes de la Universidad de Monterrey.

Las palabras del integrante del Movimiento Ciudadano se dieron luego desu participación en la conferencia “Nueva Generación, Nueva Política”, la cual se llevó a cabo en el Centro de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Monterrey.

Colosio Riojas, quien en la mayoría de las encuestas resultaba el candidato mejor posicionado de Movimiento Ciudadano, fue cuestionado por el director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, Agustín Basave, si contendería por la Presidencia de la República en el ejercicio democrático del próximo año. El emecista insistió en que no será así.

“Mi respuesta es no (…) nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado entender bastante claro. Me propuse esperar que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras y sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo; yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído por cosas que todavía no ocurren”, dijo frente al auditorio.