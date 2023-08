Ebrard propone “pasaporte violeta”; Adán Augusto y Noroña defienden libros de texto

Ebrard apuesta por la seguridad de las mujeres con el Pasaporte Violeta; Augusto López y Noroña defienden libros de texto gratuitos y Sheinbaum busca hacer justicia a los pueblos originarios.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La y los precandidatos presidenciales continuaron este domingo con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que llevará al elegido a la boleta electoral en 2024.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

EBRARD Y EL PASAPORTE VIOLETA

El excanciller y aspirante presidencial Marcelo Ebrard anunció su iniciativa del Pasaporte Violeta, con el que se busca dar un apoyo de tres mil pesos al mes para las jefas de familia.

“Me han pedido [en los recorridos] organizar toda la acción del Gobierno en un solo fin, necesitamos que el próximo programa de la Cuarta Transformación sea apoyar a las mujeres, podemos tener un apoyo de tres mil pesos para las mujeres que lo necesitan”, aseguró Ebrard Casaubón.

Desde la capital del país, el exsecretario de Relaciones Exteriores puntualizó que la propuesta también incluye crear centros de desarrollo para pre-infancia, infancia, para adultos mayores, y personas con discapacidad, acceso preferencial al transporte público, y en caso de violencia de género, una línea de emergencia exclusiva, casas violetas y abogados gratis.

Pasaporte Violeta en Tabasco !! pic.twitter.com/79w9kMRzNO — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 7, 2023

Entre los beneficios que dará el programa, habría acceso a la salud sexual y reproductiva gratuita con estudios como mastografías, papanicolaou, y DIU; productos menstruales, apoyo psicológico y emocional, así como clases de alimentación y deporte, becas de estudio y préstamos económicos “baratos” para las mujeres.

Desde el Parque Bicentenario, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, el excanciller recordó que esta nueva medida a la que llamó “Pasaporte Violeta” también sirve para dar a conocer historias de mujeres a las que se debía acompañar a dar un paso decisivo y de igualdad de género.

“Vamos a construir un mundo de nuevas posibilidades que las mujeres de México quieren, y claro que vamos a ganar la encuesta”, prometió el precandidato morenista.

Esta mañana presenté el Pasaporte Violeta : pic.twitter.com/dHkw7xov5R — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 7, 2023

ADÁN AGUSTO DEFIENDE LIBROS DE TEXTO

Ante las críticas de la oposición a los libros de texto gratuito, el aspirante Adán Augusto López sostuvo que a través de una campaña y “politiquería” la alianza derechista busca impedir que el movimiento de la 4T avance en el país. El exsecretario de Gobernación reiteró que los señalamientos forman parte de un asunto público, por lo que sostuvo que los libros de texto van a ayudar a la formación de todos y de todas.

Durante su asamblea informativa de hoy, en Zumpango, Estado de México, Augusto López celebró la presencia que han tenido los adultos mayores desde el triunfo de Morena en el 2018, pero también criticó al expresidente Vicente Fox y a los candidatos de oposición por buscar desaparecer programas sociales.

En Tultitlán se hizo sentir la alegría y la esperanza del pueblo mexiquense. Seguimos adelante camino a consolidar el movimiento que despertó las conciencias de millones de mexicanos y mexicanas. ¡México quiere que continúe la 4T! pic.twitter.com/DtWWlnZVwh — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 6, 2023

“Por ahí, hay una chachalaca grandota de Guanajuato, si Vicente Fox, que anda diciendo que quiere que regresen la pensión a los ex presidentes y desaparezca los programas sociales, incluido la pensión de adultos mayores porque las que la reciben son unos, no voy a repetir la palabra, porque yo no me atrevo a faltar al respeto a ustedes, a un pueblo joven, trabajador, comprometido y entregado. El zángano y flojo, y mantenido es él, Vicente Fox”, acusó.

Ante decenas de simpatizantes, el exfuncionario cuestionó si querían de regreso la pensión para los expresidentes, lo cual rechazaron de inmediato los presentes con un rotundo “no”, contrario a la aprobación que le dieron al apoyo para la tercera edad.

“Ahí está, ustedes mandan así que Fox se va a tener que aguantar ya no va tener para su cocol, el pueblo manda y la pensión universal para adultos mayores se queda y ya no volverá la pensión para ex presidentes”.

Augusto López también recordó la victoria de la Gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez, quien tomará protesta el próximo mes como mandataria del Edomex.

El camino seguro de la transformación nos llevó hasta Tepotzotlán, pueblo hermoso del Estado de México, donde celebramos nuestra segunda asamblea popular del día. El pueblo mexiquense confía en nuestro movimiento y la esperanza está a flor de piel. pic.twitter.com/tuFemRxJFT — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 6, 2023

“Aprovecho, se acerca septiembre y el estado de Mexico iniciará formalmente la etapa de la transformación porque Delfina Gómez será la gobernadora, hay que ayudar a Delfina porque no es fácil la tarea; decidieron cortar la colita al dinosaurio y ya se va fue afortunadamente y ese dinosaurio no pudo cumplir cien años y ahora hay que construir entre todos y en unidad apoyando a Delfina que va ser una gran gobernadora”.

Horas después mantuvo un encuentro con militantes en Tepotzotlán, donde aprovechó para considerar que los conocimientos que tiene en materia política se deben gracias a las enseñanzas del Presidente López Obrador.

Además, prometió que para el año próximo habrá una decisión trascendental donde se va reformar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Tiene que cambiar tanta podredumbre y tanta injusticia porque en este país desafortunadamente la justicia se vende, está al servicio del mejor postor del que tiene para pagarla. Aquí están los electricistas años y años peleando les desaparecieron los expedientes en la Suprema Corte de Justicia y la lucha y el llanto de las mujeres electricistas les valió a los insensibles ministros”, isistió.

Que lo escuchen fuerte y claro aquellos que se oponen a todo lo que beneficia a México: las y los mexicanos que queremos que continúe la Cuarta Transformación somos mayoría y estamos organizados. Vamos juntas y juntos a seguir transformando la nación. pic.twitter.com/LsRRcbPAAy — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 6, 2023

SHEINBAUM PROMETE JUSTICIA A PUEBLOS

La exmandataria y única aspirante morenista, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que con la continuidad del Gobierno federal se refrendará el compromiso de continuar con los planes de justicia para las etnias, en específico para la tribu yaqui asentada al Sur de Sonora, donde la morenista llevó a cabo su gira de este fin de semana.

Entre sus compromisos, también está el Plan de Justicia para los Pueblos Originarios y el Plan Sonora al que reconoció como el futuro energético del país, por la nacionalización y explotación del litio.

“Aquí en Sonora además de la carretera de Guaymas hacia Chihuahua y la modernización del puerto, existe uno de los proyectos más ambiciosos de todo el mundo que es el Plan Sonora que se basa en la nacionalización de litio, que es un mineral importantísimo que Sonora está bendecido con minas, por eso con la nacionalización se garantiza que no se lo lleven fuera sino que sea para los mexicanos, que se instalen empresas que fabriquen baterías y autos eléctricos, que halla universidades para que los científicos nacionales puedan desarrollar este proceso, por eso el Plan Sonora no solamente es el futuro del Estado, sino de todo el país”, expuso Sheinbaum.

El Plan Sonora es uno de los proyectos más importantes para el futuro de México, pero también del mundo, es un modelo para acelerar la transición energética y, al mismo tiempo, incentivar el desarrollo económico con bienestar; y con la nacionalización del litio se consolida la… pic.twitter.com/C4PeNRLwei — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 6, 2023

NOROÑA HABLA DE UNIDAD

El legislador con licencia Gerardo Fernández Noroña defendió la distribución de los libros de texto gratuito para el ciclo 2023-2024 al considerar que enfrentan polémica por irregularidades en el proceso de creación, errores en contenidos y presunta carga ideológica a favor de la 4T.

Al realizar su asamblea informativa de este domingo en desde Ciudad Ixtepec, el precandidato del Partido del Trabajo (PT) rechazó la competencia con otros aspirantes de Morena y partidos aliados, y recomendó que “lean los libros de texto gratuitos y no se dejen engañar por los conservadores”.

Asimismo insistió en que “hay una campaña sucia en contra de los libros de texto gratuitos por parte de los conservadores. Hay que leerlos y no se dejen engañar”.

A unos días de que finalicen sus recorridos por el país, el candidato Noroña hizo un llamado a sus compañeros precandidatos a mantener la unidad alrededor del proyecto de la 4T, ya que Morena iniciará las encuestas internas para determinar quién será elegido como “Coordinador de la Defensa de la 4T” y futuro candidato o candidata presidencial.

8329 en Facebook y, 14,579 en YouTube. pic.twitter.com/Pq9U9iX692 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 7, 2023