El G7 condena a Hamás, respalda a Israel y pide “pausas humanitarias” en la guerra

Por Matthew Lee, Foster Klug y Mari Yamaguchi

TOKIO, 8 de noviembre (AP).— Los principales diplomáticos del Grupo de los Siete anunciaron el miércoles una postura unificada sobre la guerra entre Israel y Hamás tras intensas negociaciones en Tokio: condenaron a Hamás, respaldaron el derecho de Israel a la autodefensa y pidieron “pausas humanitarias” para acelerar la llegada de ayuda a la desesperada población civil palestina en la Franja de Gaza.

En un comunicado, los países trataron de equilibrar las críticas a los ataques a Hamás contra Israel y el pedido de “acciones urgentes” para ayudar a los civiles en el asediado enclave que necesitan alimentos, agua, atención médica y refugios.

“Todas las partes deben permitir la ayuda humanitaria sin obstáculos a la población civil, incluyendo alimentos, agua, atención médica, combustible y refugio, así como el acceso de los trabajadores humanitarios”, indicó la nota firmada por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y los ministros de Exteriores de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón e Italia.

