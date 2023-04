Fugitivo tacha de “ingenuo” a Encinas en entrevista que lo hacer ver como “rockstar”

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Tomás Zerón de Lucio, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) que ayudó a construir la narrativa de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, habló con el diario de Israel Yediot Ahronot en una entrevista en cual se le retrata como el cerebro detrás de las dos detenciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, como un “perseguido político” y un hombre que se ha “reinventado” como el dueño de un restaurante de tortillas en Tel Aviv.

Se trata de la primera entrevista que concede Zerón de Lucio a un medio de comunicación desde que huyera a finales de 2019 a Israel, país al que el Gobierno mexicano pidió formalmente su extradición en enero de 2022. El texto está escrito en hebreo y es reseñado en un amplio hilo de Twitter por ​​el doctor Ben-Zion Telefus, especialista israelí en políticas de seguridad. El 21 de febrero pasado, el exagente mexicano se limitó a responder por escrito a The New York Times a través de un comunicado en el cual reveló que en Israel ha hecho amistad “con gente increíble, empezando por cocineros, guías de turistas, artistas, varios emprendedores y simples trabajadores”.

