Escena eliminada de Spider-Man: No Way Home hace referencia a Miles Morales

Mucho se ha hablado de la aparición de Miles Morales dentro de las cintas de Spider-Man; sin embargo, hasta el momento solo ha protagonizado Spider-Man: Un nuevo universo y su próxima secuela.

MADRID, 11 de marzo (EuropaPress).- Uno de los elementos más atractivos de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) son los trajes que luce Tom Holland como el trepamuros. Precisamente, una escena eliminada de la película lo presentaba enfundado en una indumentaria similar a la que luce Miles Morales.

Según informa comicbook.com el video reportaje titulado, Los trajes de Spider-Man, planeadores del duende y los disfraces del multiverso, con escenas detrás de las cámaras, revela una secuencia en la que se incluye un traje utilizado por Holland y que se asemeja al de Miles Morales, el otro trepamuros de los cómics.

En las imágenes puede verse al protagonista de la franquicia arácnida en el plató, rodeado de un enorme chroma, vistiendo un traje negro sujeto por varios arneses y unos detalles rojos en los guantes del uniforme. Detalles que recuerdan a la indumentaria original del propio Morales tanto en las grapas como en la película Spider-Man: Un nuevo universo, que prepara su secuela.

Pese a descartar esta escena con Tom Holland del montaje final y que Miles Morales no está en la última entrega de la saga arácnida, su trepamuros protagonizará la cinta de animación Spider-Man: Across the Spider-Verse y cuyo estreno está previsto para octubre de 2022.

Además, no hay que olvidar que pese a no haber sido confirmado por parte de Sony Pictures o de Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios, las últimas filtraciones apuntaban a la presencia de Morales en Spider-Man 4.

Mientras tanto, los fans del spider-verse podrán retomar sus aventuras el próximo 1 de abril con el spin-off de Morbius, protagonizado por Jared Leto como el científico Michael Morbius, uno de los enemigos y, ocasionalmente aliado, más extraños del trepamuros.

