El rockero Alex Lora gana demanda a la Femexfut por usurparle el nombre del “Tri”

Se dio a conocer que el cantante Alex Lora habría ganado la batalla legal frente a la FMF, por el uso del nombre de “El Tri”.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 11 de octubre (ASMéxico).- Todo parece indicar que Alex Lora, vocalista y líder de la agrupación “El Tri” finalmente ganó la batalla legal que, desde hace tiempo, mantenía con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), por el nombre, pues habría demostrado que él lo registró tiempo antes.

De acuerdo con información de David Medrano, colaborador de Récord, el cantante habría salido victorioso de este proceso legal, en el que se encontraba años.

¿QUÉ PASÓ CON EL NOMBRE DE “EL TRI”?

Desde hace años, la Selección Mexicana comenzó a ser reconocida por los aficionados como el Tricolor, que luego pasó a ser El Tri, debido a los colores del uniforme, que hacen alusión a la bandera de nuestro país.

Ante esta situación, el cantante y su equipo legal solicitaron en diversas ocasiones que el nombre se usara solamente para referirse a la agrupación de rock, y no a la selección.

Según expuso en varias ocasiones Lora, esto podría incurrir en una violación, por los derechos de su marca, así que decidió tomar acciones legales.

Ahora se dio a conocer que, de ahora en adelante, El Tri será utilizado solamente para hacer referencia a la banda de rock mexicana.

EL ÉXITO DE “EL TRI”, ALEX LORA

A finales de 1968, José Alejandro Lora (nombre completo del artista), junto con Carlos Hauptvogel y Guillermo Berea, formaron la banda, que en primera instancia bautizaron como Three Souls in My Mind.

Luego de varios años, en 1984, Carlos decidió separarse de la agrupación, pero mantuvo los derechos del nombre, por lo que Lora quiso continuar en la música, y bautizó a su nueva banda como El Tri, siendo una abreviatura.

Desde ese entonces se ha convertido en un referente del rock en nuestro país, siendo ya considerado como un icono.

