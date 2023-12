Gobierno de Samuel García otorgará 2 mil 627 mdp en incentivos para planta de Tesla

El Gobierno de Nuevo León aprobó incentivos de hasta 2 mil millones de dólares para la infraestructura de la gigafactory de Tesla en Santa Catarina.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Consejo de Desarrollo Económico estatal de Nuevo León aprobó los incentivos para la creación de la infraestructura de la gigafactory de Tesla en la entidad.

Los incentivos autorizados por el Consejo alcanzan los 2 mil 627 millones de pesos. Cifra equivalente a apenas 3.37 por ciento de la inversión que hará Tesla en la entidad, según el Gobierno de Nuevo León.

De acuerdo con un comunicado oficial, los incentivos que fueron aprobados con fundamento en la Ley Fomento a la Inversión y al Empleo, permitirán crear infraestructura básica, como agua potable y tratada, vialidades y nuevas rutas de transporte, que potenciarán el desarrollo económico de la zona poniente del Área Metropolitana.

La gigafactory de Tesla se ubicará en el municipio de Santa Catarina, en donde convergen en vialidades como la Carretera Monterrey-Saltillo y el Anillo Periférico de Monterrey.

“Tesla marca un antes y un después en el desarrollo económico del Estado. Por ejemplo, la gigafactory de Nevada generó una derrama económica 28 veces mayor que la inversión pública, mientras que en California se crearon 120 empleos en la cadena de proveeduría por cada 100 empleos de Tesla. De esta forma, en Nuevo León serían 12 mil nuevos empleos directos relacionados a Tesla, casi el 15% de los empleos que se crean cada año en el estado”, aseguró Iván Rivas, Secretario de Economía estatal.

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, Tesla representa el mayor proyecto de inversión en la historia de Nuevo León, con 4 mil 500 millones de dólares en su primera fase. Entre otros indicadores, generará 4 mil 500 empleos en los sectores de manufactura y tecnología, además de que más del 60 por ciento de su proveeduría será local.

En octubre de este año circularon rumores en medios nacionales sobre la supuesta cancelación de la construcción de la megafábrica de automóviles Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Sin embargo, un alto ejecutivo de la compañía desmintió que eso fuera a suceder.

Rohan Patel, director global senior de Políticas Públicas y Desarrollo Empresarial de Tesla, comentó desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, que los rumores infundados en redes sociales son “un cebo de clics de tonterías”, por lo que debían ignorarse.

Al citar un artículo que especula la salida de la empresa automotriz, cuyo dueño es el archimillonario Elon Musk, agregó que ese es “uno de muchos” rumores que ha visto y que comentan “de manera incorrecta y aleatoria” sobre los planes que la compañía tiene con México.

“Continuaremos avanzando con los gobiernos locales, estatales y federales y apreciamos mucho sus esfuerzos para habilitar los permisos y la infraestructura sostenible necesarios”, añadió el ejecutivo.

El inicio de la construcción de la planta de Tesla ofrecida en febrero para el norte de México motivó algunos requerimientos de infraestructura que planteó a las autoridades mexicanas el fabricante de automóviles eléctricos.

Entre los requerimientos mencionados en un memorándum se incluye la instalación de una subestación de energía eléctrica, así como sistemas de transmisión de energía eléctrica. También la construcción y ampliación de los ramales ferroviarios y un patio de trenes, el desarrollo de carreteras y servicios de agua y alcantarillado.

Las autoridades de Nuevo León no informaron cuánto tiempo podrían demorar en cumplir con las peticiones de Tesla, pero un funcionario familiarizado con la operación, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, indicó a The Associated Press que los trabajos podrían extenderse en lo que resta del año y que no sería hasta el 2024 cuando el fabricante de automóviles eléctricos iniciaría la instalación de su planta mexicana.