Un sospechoso dispara a multitud en parque de Kentucky; hiere a 4 y mata a 2 personas

LOUISVILLE (AP).- Un sospechoso no identificado disparó el sábado por la noche contra una multitud de cientos de personas en un parque de Kentucky, donde mató a dos personas e hirió a cuatro, según la policía.

La policía recibió un aviso en torno a las 21:00 para acudir al parque Chickasaw en Louisville, según las autoridades.

“Esta ha sido una semana de tragedia indescriptible para nuestra ciudad”, dijo el Alcalde, Craig Greenberg, en el lugar del suceso el sábado por la noche, en alusión a otro tiroteo el lunes en el que un hombre mató a cinco empleados de un banco de Louisville mientras retransmitió el ataque a través de Instagram.

