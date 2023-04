Mexicanos Mariana Arceo y Manuel Padilla ganan plata en Copa del Mundo de Pentatlón

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Los deportistas mexicanos Mariana Arceo y Manuel Padilla lograron la medalla de plata durante la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno, realizado en la ciudad de Ankara, Turquía.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio a conocer que la dupla mexicana resaltó durante la prueba de relevo mixto en la mencionada competencia internacional.

La pareja deportiva obtuvo mi 341 puntos durante la Copa del Mundo gracias a una “gran remontada” en la prueba de laser-run, motivo por el que obtuvieron una posición en el podio por segunda ocasión.

Another medal for Mexico 🇲🇽 at Pentathlon #WorldCup Ankara 😍🔝@MarianaArceo27 and Manuel Padilla take silver in the Mixed Relay! pic.twitter.com/2VHT9NfQFk

— UIPM – World Pentathlon (@WorldPentathlon) April 16, 2023