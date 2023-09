La Fed de EU mantiene sin variación las tasas de interés; prevé aumento de inflación

Por Christopher Rugaber

WASHINGTON, 20 de septiembre (AP).— La Reserva Federal de Estados Unidos dejó el miércoles sin variar su tasa de interés referencial por segunda vez en sus últimas tres reuniones, en lo que representa una señal de que está moderando su lucha contra la inflación ahora que se han atenuado las presiones inflacionarias.

Sin embargo, el banco central estadounidense enfatizó que podría volver aumentar las tasas antes que acabe el año.

El banco decidió dejar la tasa referencial en 5.4 por ciento, lo que sugiere que confía en que puede esperar a ver si los 11 aumentos de tasas de interés que ha aplicado desde marzo de 2022 logren su cometido de domar los precios.

Federal Reserve Board and Federal Open Market Committee release economic projections from the September 19-20 FOMC meeting: https://t.co/VZ1qtpDF1m

— Federal Reserve (@federalreserve) September 20, 2023