La Fed eleva su tasa de interés de referencia y la lleva al nivel más alto desde 2001

Por Christopher Rugaber

WASHINGTON (AP).— La Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia el miércoles por 11ma vez en 17 meses, una serie de alzas con el objeto de frenar la inflación, pero que conllevan el riesgo de provocar una recesión.

Con el ajuste, la tasa de interés a corto plazo se elevó de 5.1 por ciento a 5.3 por ciento, el nivel más alto desde 2001. Esta medida, sumada a las anteriores, podría provocar nuevos aumentos de los costos de hipotecas, préstamos para vehículos, tarjetas de crédito y créditos empresariales.

Aunque la inflación ha caído a su nivel más bajo en dos años, el aumento del miércoles refleja la inquietud de la Fed de que la economía crece con demasiada rapidez como para reducir la inflación a la meta del dos por ciento.

La confianza del consumidor es la más alta de los últimos dos años, y los estadounidenses siguen gastando: los aviones están llenos, la gente viaja al exterior, las entradas a conciertos y cines se agotan. Y el factor crucial es que las empresas siguen creando empleos y la tasa de desempleo es casi la más baja en medio siglo.

La Fed dijo en un comunicado que la economía “ha estado creciendo a paso moderado”, algo mejor que su evaluación de junio. Es una señal de que considera que la economía está levemente más sana que el mes pasado.

