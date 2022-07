Andy Ruiz afirma que de ganarle a Luis Ortiz, buscará pelear con Deontay Wilder

AS MÉXICO

El boxeador californiano declaró que no se despedirá del boxeo hasta conseguir por primera vez el cinturón de pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, considerando su próxima pelea después de enfrentarse a Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre.

Por Gustavo García

Ciudad de México, 21 de julio (ASMéxico).- El próximo combate de Andy Ruiz será el 4 de septiembre en la Crypto.com Arena de Los Ángeles contra el cubano Luis Ortiz. Sin embargo, el peleador de ascendencia mexicana ya está pensando en la siguiente pelea.

Durante una entrevista con FightHype.com, Ruiz dejó claro que no menospreciará a Ortiz y que, en caso de ganar, le gustaría enfrentar a Deontay Wilder.

“No quería peleas fáciles, así que espere. Por eso es que pelearé contra Luis Ortiz, porque es un golpeador duro. No lo subestimaré como en mi última pelea. Estamos entrenando duro. Si gano, me gustaría pelear contra Wilder si sale del retiro”, expresó Ruiz.

Wilder está en una racha de dos derrotas por knockout contra Tyson Fury y no se sabe si regresará a los cuadriláteros; por ello, Ruiz entiende la posición del púgil estadounidense y no se molestaría si no pelea contra él.

“Él ha dicho que no quiere volver y que hace más dinero afuera que dentro del ring. No lo culpo. Todo el trabajo duro que hizo durante años, realizó mucho y fue el campeón por muchos años”, apuntó el mexicoamericano.

ANHELO POR EL CAMPEONATO

El boxeador californiano también declaró que no se despedirá del boxeo hasta conseguir por primera vez el cinturón de pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés). Ruiz fue el campeón de peso pesado de la WBA, WBO, IBO e IBF durante seis meses en 2019.

“Tengo todas estas casas, pero mis sueños no están completos. Quiero ese cinturón de la WBC. Le dije a mi hijo ‘No me retiraré hasta que tenga ese cinturón’. Incluso si pierdo una y otra vez, seguiré peleando hasta conseguirlo”, declaró Ruiz.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.