Chofer de Uber es arrestado por violar a una pasajera que se quedó dormida

LAS VEGAS, 25 de diciembre (AP).— Un chofer de Uber en Las Vegas fue acusado de violar a una pasajera que se quedó dormida en el vehículo y despertó durante el ataque, de acuerdo con fuentes oficiales.

Dawed Oumer Mekonene, de 30 años, fue arrestado el martes y seguía encarcelado el viernes en espera de una audiencia en la corte por cargos de asalto sexual y agresión con estrangulación para cometer asalto sexual, indican documentos del centro de detenciones del condado Clark.

Documentos de la corte no mencionan un abogado para el individuo, pero dicen que es representado por la defensoría pública, que estaba cerrada por Navidad.

El reporte del arresto dice que Mekonene, tras detener el vehículo para violar a la pasajera, la llevó a su destino en un complejo de apartamentos, la sacó del coche y le arrojó las ropas y otras pertenencias.

La mujer corrió adentro del edificio para pedir ayuda, dice el reporte.

LVMPD Sexual Offender Apprehension Program Detectives have arrested Dawed Mekonene in connection to a sexual assault that occurred on December 18, 2021.

Anyone who may have been a victim of Mekonene or has info about this crime is urged to call 702-828-3421.@CrimeStoppersNV pic.twitter.com/AsNv3Nc7gS

— LVMPD (@LVMPD) December 21, 2021