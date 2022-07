“Nunca decaí”: Raúl Jiménez habla de cómo fue su regreso a las canchas tras accidente

El delantero mexicano de los Wolves habló sobre cómo fue su regreso a las canchas tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre del 2020 después de un accidente en pleno partido.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 26 de julio (ASMéxico).- Raúl Jiménez apunta a ser el referente en ataque de la Selección Mexicana en Catar 2022 y previo al inicio de la temporada 2022-2023, el delantero de los Wolves habló sobre cómo ha sido su recuperación tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre del 2020 y que lo alejó de las canchas por un largo período.

En entrevista para TUDN, Jiménez describió cómo fueron esos nueve meses en los que estuvo alejado de las canchas por la fractura de cráneo que sufrió en un partido de la Premier League.

“Desde un principio sabía cuál era mi objetivo que era jugar, entonces nunca decaí. La recuperación fue larga pero no había de otra, había que seguir adelante. Había veces que pensabas volver a pasar por lo mismo durante un largo tiempo pero no hay de otra, hay que tomarlo de la mejor manera y salir adelante para dar lo mejor”, comentó.

Respecto a si la posibilidad del retiro pasó por su mente en ese lapso de tiempo, Jiménez reveló que nunca pensó en ello y agradeció el apoyo que su familia le brindó en todo momento.

“Yo creo que es una decisión fácil [seguir con su carrera] porque eso es lo que me hubiera gustado hacer y mi familia siempre me ha apoyado en eso. Cuando les dije que no me importaba lo que pasar, que quería regresar y que iba a hacer, nunca me dijeron que no, ni que lo pensara, ni que me cuidara. Siempre estuvieron conmigo apoyándome en las buenas en las malas, nunca me pusieron ni una traba ni nada por el estilo”, puntualizó.

EL INICIO DE LA TEMPORADA 2022-2023

El arranque de la temporada de la Premier League está a la vuelta de la esquina y Raúl Jiménez busca regresar a su mejor nivel previo a la Copa del Mundo. Al menos en la pretemporada, el delantero de 31 años ha dado una muestra de su olfato goleador al anotar dos goles y previo al inicio de la campaña, Raúl se dijo emocionado por lo que viene en este nuevo año futbolístico en el que en medio está Catar 2022.

“Contento, emocionado, sabiendo que se viene grandes cosas de ahora en adelante. En este próximo semestres, también el año, creo que hay cosas muy bueno por delante tanto para mí en lo individual como en lo colectivo en el equipo y selección”, dijo.

Jiménez quiere recuperar ese nivel que en algún momento mostró con los Wolves donde inclusive llegó a marcar 17 goles en una sola campaña.

SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA: “HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO”

Respecto a la actualidad de la Selección Mexicana, que llega con más dudas que certezas a la Copa del Mundo, Jiménez confía plenamente en los jugadores con los que cuenta Martino y asegura que no hay otra fórmula más que seguir trabajando para lograr los objetivos en Catar 2022.

“Simplemente a veces las cosas no se dan. Son momentos en los que uno tiene que juntarse, estar conscientes de que si las cosas no están saliendo hay que seguir trabajando para que salgan de la mejor manera”.

“Hay grandes jugadores, muchos estamos en buenos equipos. Hay que estar conscientes de que no es nada fácil. No trabajamos mucho tiempo juntos, pero el tiempo que lo hagamos tenemos que saber que tiene que ser lo mejor”, aseveró.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.