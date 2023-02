INE avala que se incluyan identidades de género no binarias en credencial para votar

El INE señaló que aquella persona que quiera que su credencial para votar refleje que su identidad de género es no binaria podrá hacerlo saber al momento de tramitar su identificación; una “X” será colocada en la casilla correspondiente a “sexo”.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la incorporación la opción de “persona no binaria” en la casilla correspondiente al sexo en la credencial para votar con fotografía.

En respuesta a las sentencias en los expedientes SM-JDC-396/2020 y SM-JDC-1011/2021 de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la sesión ordinaria del Consejo se aprobó un poryecto de Acuerdo para que se considere viable la incorporación de la opción de persona no binaria en la credencial para votar en la casilla que corresponde al sexo, colocando una “X” para asentarlo.

“Se permitirá que las personas que soliciten su credencial para votar en la que se reconozcan como no binarias y presenten su documento de identidad ya sea el acta de nacimiento o carta de naturalización se indique como tal se le expedirá una credencial con el identificador ‘X’ en el campo del sexo como en los datos de información y control que se localicen en la misma”, explicó la Consejera Carla Humphrey.

Asimismo, agregó que aquellas personas que solicitn su credencial para votar para que se les reconozcan como no binarias y no presenten su documento de identidad, aún así podrán tener la “X” en la casilla correspondiente al sexo; sin embargo, no se modificarán sus datos de información y control.

“Al tratarse de un hecho histórico en favor de las persones no binaries, esta reforma constituye una referencia indispensable para este Instituto, tomando en cuenta que los avances tanto judiciales como legislativos apuntan hacia el pleno reconocimiento de las personas transgénero y la diversidad de identidades, sin dejar de observar que de las 32 entidades del país solo una lo ha establecido en ley”, señala el proyecto aprobado.

Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona aseguró que esta modificación podría resultar contradictorio desde el INE, ya que por un lado se registraría un sexo “X” y por el otro, en el CURP asociacado, estaría “M” o “H”.