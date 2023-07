Otra vez el súper peso: llega a 16.64 unidades por dólar, el nivel más bajo en 8 años

Estas ganancias para el peso mexicano se dieron luego de que la economía estadunidense creció más rápido de lo esperado en el segundo trimestre, gracias a que la resistencia del mercado laboral apuntaló el gasto de los consumidores, mientras que las empresas impulsaron la inversión en bienes de equipo, lo que podría mantener a raya una temida recesión.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El peso se apreció esta mañana un total de 1.3 por ciento o 22 centavos, con lo cual logró colocarse en 16.64 unidades por dólar, su mejor posición desde el 3 de diciembre de 2015.

De acuerdo con los reportes, la moneda mexicana acumula una ganancia de 14.5 por ciento desde que inició el año y se mantiene como la segunda con mejor desempeño, sólo debajo del peso colombiano.

A las 7:00 horas de este viernes, el peso se ubicaba en 16.70 por dólar, sin embargo, en la apertura de mercados (8:00 horas) tocó su punto más bajo en ocho años al cotizar en 16.64 unidades por moneda de Estados Unidos.

Estas ganancias para el peso mexicano se dieron luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer que el gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía, que se supone es la medición favorita de inflación de la Fed para tomar decisiones de política monetaria, se ubicó en 4.1 por ciento en junio, tras situarse en 4.6 por ciento en mayo.

Según los especialistas, el superpeso es la primera divisa en reaccionar a las expectativas de que la Fed dejará de subir su principal tasa de interés, luego de subirla esta semana a un rango de 5.25 por ciento a 5.50 por ciento, su mayor nivel de los últimos 22 años.

En su compra-venta en bancos, el dólar se ofertó en 15.60 pesos la compra más baja, en ventanillas de Santander, y en 17.55 su compra más alta, en Scotiabank.

Esta mañana se dio a conocer en Estados Unidos el índice de precios del consumo personal (PCE deflator), que es con el que generalmente la Reserva Federal observa la inflación, muestra un incremento de 3 por ciento anual en junio, lo que indica una desaceleración.

En cuanto al índice subyacente se ubico ligeramente por debajo de la expectativa, en 4.1 por ciento.

Aunque la baja inflación muestra un alivio a las presiones sobre los precios, se prevé un incremento en el PCE para los siguientes meses.