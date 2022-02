Autoridades en Carolina del Norte piden evacuación de la gente ante posible explosión

WINSTON-SALEM, Carolina del Norte, Estados Unidos, 1 de febrero (AP).— La ciudad de Winston-Salem, en Carolina del Norte, pidió a la población en el radio de un kilómetro de un incendio en una planta de fertilizantes que evacue la zona ante la posibilidad de que se produzca una gran explosión.

Según los reportes de la televisora WGHP-TV, el incendio comenzó el lunes en la noche en la Weaver Fertilizer Plant en North Cherry Street. Las autoridades de la ciudad han confirmado pequeñas explosiones en la planta.

Los bomberos dijeron que existe la posibilidad de que se produzca una gran explosión de nitrato de amonio. El jefe del departamento, Trey Mayo, explicó que los equipos de bomberos “abandonaron” las labores de extinción por el gran volumen de nitrato de amonio en el lugar.

The fertilizer plant located off N.Cherry St. is estimated to contain anywhere from 300-600 tons of ammonium nitrate. Chief Trey Mayo with the WSFD put it into perspective by comparing it to the 2013 west Texas fire. That facility had 240 tons of ammonium nitrate. @SpecNews1Triad pic.twitter.com/Ll2nk66w1f

— Sarah Glasco (@sarah_glasco) February 1, 2022