Último entrenador de Tom Brady se rinde ante el mariscal: “Él nos llevó a la cima”

Madrid, 1 de febrero (EFE).- El entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, reconoció este martes que el pasador Tom Brady llevó a su equipo a la cima de la montaña en la NFL.

“Tom se unió a nosotros como el mejor jugador de todos los tiempos y rápidamente mostró lo que eso significaba. Estableció un estándar, ayudó a crear una cultura que llevó a nuestro equipo a la cima de la montaña en la NFL”, dijo Arians a propósito del adiós de Brady.

