Houston Dynamo de la MLS presume a Héctor Herrera por primera vez con nuevo uniforme

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 1 de junio (LaOpinión).- Cada vez está más cerca la fecha en la que Héctor Herrera debutará con el Houston Dynamo, pero mientras está concentrado con “El Tri” antes de su arribo a la ciudad texana, el club de la MLS presumió una imagen suya vistiendo los colores que defenderá.

Ahora que concluyó su contrato con el Atlético de Madrid, el mediocampista de la Selección Mexicana continuará su carrera en la liga norteamericana como jugador franquicia y buscará aportar toda su experiencia para darle el título al club de Houston.

Tras un exitoso andar de casi 10 años por Europa, al jugador ya lo esperan con ansias en el Dynamo, por ello, el equipo quiso darle a sus fans una “probadita” de lo que tendrán en la cancha dentro de unos meses y compartió una foto del jugador con su nueva “piel”.

Mientras esto sucede, “HH” se encuentra enfocado en los juegos amistosos que la selección de México tendrá contra Uruguay y Ecuador en los próximos días.

He just couldn’t wait any longer to rep 🟠⚫️

Nos vemos pronto, @HHerreramex 🦊#HH4HTown pic.twitter.com/JMQko2YxXB

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 31, 2022