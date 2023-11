VIDEO: Festival Hell and Heaven arranca con cancelaciones, portazo y desorganización

Los asistentes denunciaron en redes sociales que el festival más importante de metal en México no se estaba llevando a cabo en las mejores condiciones, además de que más de 10 bandas anunciaron su cancelación pocas horas antes del inicio del evento.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El festival Hell & Heaven 2023 tuvo un comienzo atropellado el día de ayer a causa de retrasos, fallas logísticas, cancelación de varias bandas y, en general, una organización deficiente a decir de no pocos asistentes que mostraron su descontento en redes sociales.

El festival Hell & Heaven arrancó el día de ayer su edición de 2023 con una sensación agridulce entre los asistentes, debido a lo que los mismos fans reportaron como una mala organización, la cual dio como resultado una serie de eventos desafortunados, desde la cancelación de varias bandas programadas y hasta un portazo.

El festival con sede en Toluca, Estado de México, ha sido tendencia desde el día de ayer ante las quejas de los asistentes que hicieron públicas sus quejas en redes sociales con burla y hasta sarcasmo, al tiempo que esperaro ya no hubiera más cancelaciones de bandas prometidas en el cartel por el que compraron entradas.

Decenas de asistentes tuvieron que esperar varias horas a la entrada del recinto, pues la organización del festival no estaba permitiendo el acceso, aun cuando el clima caluroso estaba en su punto máximo.

Hubo portazo en el Hell & Heaven. Vámonos ALV pic.twitter.com/m2yHBm45qw — MazkaR*Яa Magiika ★ (@therejectmazkra) November 4, 2023

Los asistentes ya habían pasado algunos controles de seguridad, pero fueron forzados a esperar antes de que se les diera accesos a los escenarios. Ante la larga espera bajo los rayos del sol, las personas que esperaban en el Foro Pegaso debilitaron las vallas de contención para dar “portazo” y entrar al festival ante la falta de atención por parte de los organizadores.

Otro de los problemas que enfrentaron los asistentes fue la falta de consistencia respecto de las amenidades prometidas en el precio del boleto por el que pagaron. Usuarios señalaron que, pese a haber comprado boletos VIP, no pudieron acceder a los baños preferentes y tuvieron que hacer largas filas para los sanitarios de la zona general.

La logística incorrecta e insuficiente que señalaron los asistentes afectó la parte más importante del festival: la presentación de bandas prometidas en un cartel publicado meses antes de la fecha de realización del evento.

A pocas horas del inicio de uno de los festivales más importantes de México, las bandas comenzaron a informar en sus cuentas oficiales que, por causas ajenas a su voluntad, se veían en la necesidad de cancelar sus presentaciones.

Con mucho pesar quiero comunicarles que debido a problemas de logística por parte de Live Talent y demás organizadores, EMPERROR tampoco va a poder presentarse en el Hell & Heaven el día de hoy.

Lamento todos los inconvenientes que esto le pueda causar a sus fans. pic.twitter.com/YFBrjkC9zb — mauranda! (@mauunroll) November 4, 2023

Tan solo dos horas antes de su presentación, la banda ILL Niño anunció la cancelación de su acto, uno de los más esperados del cartel, debido a problemas de pago por parte de la organización del festival. En su lugar, la banda Abodrock se añadió a la programación del evento.

También las bandas Lockjaw y Coal Chamber comunicaron que debían cancelar sus presentaciones, las cuales estaban programadas en horarios casi estelares, es decir, después de las 21:00 horas.

Se rumora que la falta de pagos en tiempo y forma fue el motivo por el cual más de una decena de bandas han tenido que anunciar la cancelación de sus actos en vivo dentro del festival.

El descontento y la desilusión de los asistentes no se ha hecho esperar. Hubo quienes se mostraron decepcionados al argumentar que los costos de las entradas no son asequibles; no obstante, ante la promesa de bandas icónicas, los fanáticos estuvieron dispuestos a pagar entradas que incluso alcanzaron los cinco mil pesos.

Organizadores de Hell and Heaven:

—Mi primera chamba https://t.co/zqx4EHs1zj — Eddy_Lehdet (@EDY38559569) November 4, 2023

El sentimiento de decepción aumentaba cuando los beneficios prometidos por el festival no fueron ofrecidos a cabalidad y la cancelación o el retraso de las bandas continuaron ocurriendo a medida que avanzaba el día de ayer.

La presentación de la banda The Casualties, por ejemplo, sufrió un retraso de casi dos horas, pero los fans esperaron ansiosos pues la banda icónica de Nueva York no había vuelto a México desde 2018.

Las otras bandas que tuvieron que cancelar su presentación fueron Coal Chamber, Hocico y Luzbel, que se sumaron a un listado de más de 10 bandas que dejarían de presentarse en el festival.

En suma, el festival se llevó a cabo en medio de un completo desorden antes y durante su primer día de esta edición. Miles de asistentes resultaron afectados por la suma de inconsistencias, cancelaciones e incumplimientos de la organización. No obstante, según la promotora del evento, la cifra de asistentes rondó los 40 mil.