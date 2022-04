Nueva merchandising revela variantes de personajes de Doctor Strange 2

La secuela de Doctor Strange de Marvel llegará a los cines de México el próximo 4 de mayo; ante el estreno, nueva mercancia de la cinta revela los aspectos de los personajes y sus variantes.

MADRID, 14 de abril (EuropaPress).- Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) promete ser la película que marque un punto de inflexión no solo para el personaje de Benedict Cumberbatch, sino en todo el Universo Cinematográfico Marvel. Y es que, además de la llegada de nuevos personajes, uno de los grandes atractivos del filme será la presentación de variantes de los héroes marvelitas. Versiones alternativas que, por obra y gracia del merchandising, se siguen poco a poco filtrando.

Como suele ser habitual en este tipo de superproducciones, a un mes del estreno, la imponente maquinaria de mercadotecnia de Marvel Studios promociona el lanzamiento de su nueva película por múltiples vías y con artículos de lo más variado. Eso incluye el lanzamiento de productos que, en muchos casos, potencialmente pueden destapar importantes partes de la trama de la secuela… como la presencia de una variante de Wong.

En los tráileres de The Multiverse of Madness, Marvel ya mostró varias iteraciones de Doctor Strange (Cumberbatch) en la película de Sam Raimi y ahora, un nuevo juguete puede confirmar la existencia de una variante de otro personaje. Al igual que Defender Strange, una nueva línea de figuras de llavero de Monogram muestra un diseño para Defender Wong, un personaje inédito… hasta ahora.

Monogram International is releasing a new line of #DoctorStrange in the Multiverse of Madness keychain figures! pic.twitter.com/somrBqI1Yk — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) April 3, 2022

Tal y como muestra la imagen filtrada en redes sociales, a diferencia de Strange ambas figuras del personaje, que volverá a estar interpretado por Benedict Wong, tienen el mismo aspecto… excepto por su vestuario.

“En Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel Studios, el UCM desbloquea el Multiverso y amplía sus límites como nunca lo había hecho. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”, reza la sinopsis oficial del filme dirigido por Sam Raimi.

Our first look at one of #Wong’s variants in #MultiverseOfMadness – Defender Wong! pic.twitter.com/TCFZobReVQ — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) April 2, 2022

Una película que, además de Cumberbatch y Wong, cuenta también en su reparto principal con Elizabeth Olsen como la poderosa Bruja Escarlata (Wanda Maximoff), Chiwetel Ejiofor retomando su papel como Mordo, con Rachel McAdams repitiendo como la doctora Christine Palmer, con el regreso de Sir Patrick Stewart como CharlesXavier y con la presentación de Xochitl Gomez como América Chavez.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press