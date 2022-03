35 compañías fabricarán versiones genéricas de la píldora contra COVID de Pfizer

GINEBRA, 17 de marzo (AP) — Más de una treintena de compañías en todo el mundo comenzaron a producir versiones genéricas de la píldora de Pfizer para el coronavirus, dijo el jueves el Medicines Patent Pool (MPP), la organización internacional auspiciada por la ONU que negoció el acuerdo.

Productores de medicamentos genéricos en una decena de países en Asia, el Caribe, el Oriente Medio y Europa Oriental comenzarán a producir los ingredientes básicos o la píldora en sí. Entre las compañías que recibieron una oferta de la licencia, que no ha podido confirmar aún si podrá participar.

Gore estimó que algunas de las compañías genéricas podrán estar listas para someter sus drogas a aprobación regulatoria este año, con algunos suministros disponibles en el 2023.

El medicamento antiviral de Pfizer ha reducido el riesgo de hospitalización y muerte en las personas en peligro de síntomas severos de COVID-19 por hasta 90 por ciento. Ha mostrado además ser eficaz contra la variante Ómicron porque no ataca la espícula viral del coronavirus, donde residen la mayor parte de los factores preocupantes.

