Medios ingleses: abogados de CR7 habrían amenazado a modelo que lo denunció

Moscú, 18 de febrero (RT).- Documentos judiciales revelados por The Sun dan cuenta de cómo los abogados de Cristiano Ronaldo habrían amenazado a Kathryn Mayorga, la exmodelo que acusó al futbolista de haberla violado en un hotel de Las Vegas (EU), para que dejara de hablar con la Policía.

Según se indicó, los representantes de Ronaldo que manejan la causa civil le advirtieron a la mujer que sería víctima de “exposición pública” y “humillación”, a la vez que darían por finalizadas las negociaciones para llegar a un acuerdo y también la acusarían de extorsión.

La publicación también revela que el abogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, afirmó ante la Corte de Distrito de EU en septiembre de 2021 que la defensa de Ronaldo sabía que la mujer era “vulnerable a un individuo muy poderoso y tenía miedo de la publicidad”. Como prueba citó correos electrónicos entre los abogados de Ronaldo que fueron expuestos por el sitio Football Leaks.

She didn't tell the Police his name or where it happened. Kathryn Mayorga Is a racist golddigger fraud women who takes drugs and narcotic. Nice try Sun The tabloid brainwashing liar media! 0 evidence! 0 name! 0 location! Plus fabricated document. pic.twitter.com/YDPF7QhuLE

— Daniel Dost (@DanielDost) February 18, 2022