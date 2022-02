TEPJF: AMLO sí violó veda por Revocación de Mandato; confirma medidas cautelares

El pleno de Sala Superior del TEPJF confirmó la procedencia de las medidas cautelares y la orden de eliminar las publicaciones denunciadas.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la suspensión de diversas publicaciones relacionadas con actividades del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita en Sonora, al considerar los actos como propaganda gubernamental difundida en periodo de veda por la Revocación de Mandato.

Fue el Partido Acción Nacional (PAN) quien presentó una queja ante el TEPJF y solicitó la dictaminación de medidas cautelares en contra López Obrador ya que estimó que la promoción publicada en la sitio de internet https://lopezobrador.org.mx, a su vez difundida en redes sociales oficiales, respecto de las reuniones de trabajo que el servidor público llevó a cabo el 12 y 13 de febrero pasados en el estado de Sonora, implicaron, en apariencia del buen derecho y en un estudio preliminar, propaganda gubernamental difundida durante un periodo prohibido.

“A partir de un estudio preliminar, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que, en efecto, las publicaciones resaltaban acciones realizadas por el Poder Ejecutivo federal y que difundían actividades gubernamentales, principalmente la realización de obra pública. De este modo, el Poder Ejecutivo federal destacó beneficios que reportaban a los habitantes de ciertas zonas, por lo que sí se consideró propaganda gubernamental. Por tanto, al haber difundido propaganda gubernamental durante el proceso de Revocación de Mandato, periodo que prohíbe dichas acciones, se estimó que se hizo de forma indebida”, expuso el TEPJF en un comunicado.

La #SalaSuperior del #TEPJF confirma suspensión de diversas publicaciones relacionadas con actividades del presidente de México durante su visita en Sonora, al considerar los actos como propaganda gubernamental difundida en periodo prohibido.

El pleno de Sala Superior del TEPJF confirmó la procedencia de las medidas cautelares y la orden de eliminar las publicaciones denunciadas.

También, la Sala Superior confirmó la adopción de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, con el fin de que el Presidente se abstenga de emitir cualquier tipo de propaganda gubernamental durante el periodo prohibido (SUP-REP-37/2022).

El pasado 21 de febrero, López Obrador manifestó en su conferencia de prensa diaria que no infringe la veda electoral al hablar de la consulta de la Revocación de Mandato porque no está “diciendo que se incline la población por uno por otra postura”.

Además, mencionó que en su opinión, no infringe ninguna ley y lo único que hace es expresar un “modo de resolver” diferencias mediante un método democrático.

“Yo pienso que no, en mi caso ahora no estoy infringiendo ninguna ley, porque no estoy diciendo que se incline la población por uno o por otra postura. Lo que estoy expresando es un modo de resolver nuestras diferencias es a través del método democrático y que vamos a tener la oportunidad el 10 de abril”, dijo el titular del Ejecutivo.

A pesar de la veda electoral, el presidente @lopezobrador_ explica de qué va la consulta de #RevocacionDeMandato.

El Presidente también mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) “debería estar informando” sobre la Revocación de Mandato. “Lo debería estar haciendo el INE, debería estar informando, el 10 de abril habrá una consulta con este propósito [la Revocación de Mandato] […] ¿por qué no se va a informar? Lo que está mal es que se obligue o se oriente en un sentido, pero a participar yo creo que es una obligación que tenemos todos si somos demócratas y el otro no me quiero meter en eso, es otra situación”, añadió.

El pasado 18 de febrero, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares para detener la propaganda gubernamental de la Presidencia y del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República en el contexto de la consulta popular de Revocación de Mandato.