¿De qué murió el actor de Hagrid de Harry Potter? Enumeran 6 causas de muerte

Por Eric Santos

Ciudad de México, 23 de octubre (AS México).– El pasado 14 de octubre fallecía Robbie Coltrane, el legendario actor que dio vida durante años a Rubeus Hagrid en la saga de Harry Potter. Tenía tan sólo 72 años, pero sus últimos días estuvieron cargados de dolor y de sufrimiento. Así lo ha confirmado este fin de semana el tabloide británico The Mirror, que asegura que el certificado de defunción del actor británico enumera hasta seis causas para su muerte, incluyendo el síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), también conocido como fallo multiorgánico o fallo orgánico múltiple.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y

— Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) October 14, 2022