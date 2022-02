Dos hombres homosexuales son ejecutados en Irán; fueron acusados de sodomía

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 1 de febrero (AP).— Irán ejecutó a dos hombres homosexuales que fueron condenados por cargos de sodomía y pasaron seis años en el corredor de la muerte, dijo un grupo de derechos. La homosexualidad es ilegal en Irán, que está considerado uno de los países más represivos del mundo para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Según un reporte publicado el domingo por la Agencia Noticiosa de Activistas de Derechos Humanos o HRANA, los dos hombres fueron identificados como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi.

Fueron condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres” y ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh, a unos 500 kilómetros de la capital, Teherán.

We mourn Mehrdad Karimpour and Farid Mohammadi, killed because they were homosexuals, and call on the German government not to condone this violation of human rights.

It is not enough to "defend" human rights by hanging rainbow flags.#ActionsNotWords#HomosexualityIsNotACrime pic.twitter.com/lPWR9u0uN5

