Keren ingresó a clínica en BC por una cesárea; muere y entregan su cuerpo sin órganos

La familia de Keren Vallejo, quien falleció cuando acudió a una clínica del IMSS para someterse a una cesárea de emergencia, recogió el cuerpo de su ser querido en Mexicali y al momento de la entrega les dijeron que no se detectaron órganos en los análisis.

Saltillo, 10 de febrero (Vanguardia).– Un aparente homicidio ocurrió en Baja California pues denunciaron la muerte de una mujer que acudió a realizarse una cesárea en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero entregaron su cuerpo sin órganos.

De acuerdo con medios, se trata de Keren Vallejo, de 31 años, quien ingresó a la clínica 31 del IMSS en Mexicali el pasado 30 de enero por la mañana, para someterse a una cesárea de emergencia esa misma tarde.

Si bien en un inicio los médicos confirmaron que la futura madre se encontraba sana y salva, horas más tarde, su esposo Michael Cortés recibió una notificación del centro de salud quien le indicó que su pareja sería trasladada a la clínica 30 por complicaciones de salud; sin embargo, pese a las aparentes movilizaciones para ayudarla, Keren murió.

Que lindo saber que aun hay gente buena y solidaria en este mundo.. gracias a los que apoyaron y se unieron a esta labor en apoyo a los niños y esposo de keren 🙏🤍 Dios regresa multiplicado .. #JusticiaparaKeren pic.twitter.com/O32o34ZAqL — Chaparrita ❄️ (@MinervaDeCullen) February 6, 2022

En la información proporcionada por los médicos del IMSS, argumentaron que tras realizarle la autopsia establecieron como causa de muerte un choque hipovolémico hemorrágico. Por ello, la familia de la joven acudió a la Fiscalía de Baja California para ordenarle al Servicio Médico Forense que les entregara el cuerpo.

No obstante, al recibirlo, la familia se percató que éste no coincidía con las características de Keren. Según reveló Ana María Vallejo, hermana de la fallecida, acudió a reclamarle a la clínica sobre que ese no era el cuerpo de su familiar, por lo que exigían su entrega.

“¿Cómo no la vas a tener? Le estaban haciendo una autopsia hace horas aquí, nada más estoy esperando el certificado. ¿La borraron del sistema antes de tiempo, sin darnos siquiera una explicación? Ahora resulta que mi hermana no existió para el Seguro”, reclamó Ana María.

Luego de pelear por el cuero de Keren, se reveló que éste llegó al Servicio Médico Forense el 1 de febrero a las 14:40 horas y tras recibir la orden del Ministerio Público es que se le practicó la necropsia al día siguiente. Durante el procedimiento se detectó que el cuerpo presentaba incisiones compatibles con la cesárea; sin embargo, en el análisis no se detectó ninguno de sus órganos.

Por esta situación, no se pudo determinar la causa de muerte específica debido a que no hay los elementos para analizar .

Por su parte, la Semefo aclaró que no existen motivos para extraer todos los órganos, por lo que la situación les parece extraña y la familia ya pide analizar lo que ocurrió con Keren.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Vanguardia de Saltillo https://www.sinembargo.mx/author/vanguardia