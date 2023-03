Izzi anuncia a clientes aumento de precios en planes; argumenta que es por inflación

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- El precio de los planes de la compañía Izzi subirán a partir del próximo mes ante el alto nivel de inflación, de acuerdo con los reportes que sus clientes publicaron en redes sociales, después de haber recibido un correo en el que anuncian el incremento.

@izzi_mx me hace un aumento en mi factura de 40 pesos por su según alza en la #inflacion

​La empresa explicó que “no es deseable” el alza -de entre 30 y 40 pesos- en el costo de cada plan, pero que agradece la compresión de sus usuarios.

De acuerdo con Izzi, el precio no cambiará hasta el término de dicha vigencia en caso de que los productos contratados estén todavía en el periodo de plazo forzoso.

@Profeco quiero denunciar a @izzi_mx ya que tengo 2 semanas que contrate el servicio donde se me ofreció pagar durante 12 meses la cantidad de 400 pesos mensuales y hoy me llega este correo…. Ya me van a incrementar la tarifa !!! Ayuda por favor con estos ratas 🐀 pic.twitter.com/pps0tob3Lr

— Itzel Pineda de Arellano (@SweetzelYum) March 11, 2023