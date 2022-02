¿Dónde y en qué horario se podrá ver el Super Bowl? Aquí lo que hay qué saber

Por Luis Guillermo Vázquez

Ciudad de México, 13 de febrero (AS México).- ¡Luces, cámara y Touchdown! La ciudad de Los Ángeles se encuentra lista para una nueva función. En esta ocasión, no serán las estrellas de Hollywood las que tomen el estado californiano. Los protagonistas tomarán el SoFi Stadium para buscar conquistar el Super Bowl LVI.

Sigue el Super Bowl 2022 en vivo y en directo, con todas las acciones del Rams vs Bengals por la final de la NFL.

Los Rams, liderados por Matthew Stafford buscan repetir lo realizado por los Buccaneers el año pasado. La escuadra de Los Ángeles cuenta con una planilla con figuras como Aaron Donald, Odell Beckham Jr., Jalen Ramsey, por mencionar solamente a algunos.

No. 1 picks. 11 years apart.

Who gets their first ring?

📺: #SBLVI — Sunday 6:30pm ET on NBC

📱: NFL app pic.twitter.com/cmxMsoJHhi

— NFL (@NFL) February 11, 2022