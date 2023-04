Película de “Super Mario Bros” domina taquilla en EU por segunda semana consecutiva

Por Lindsey Bahr

EU, 16 de abril (AP).– The Super Mario Bros. Movie tuvo el mejor segundo fin de semana para cualquier película animada en Estados Unidos, al recaudar 87 millones de dólares, según estimados de la industria difundidos el domingo.

Aun así, la película animada bajó 41 por ciento con respecto a su primer fin de semana.

Con 94 millones de dólares a nivel internacional, el total global de “Mario” asciende ahora a 678 millones, superando a Ant-Man and the Wasp: Quantumania para convertirse en la película más exitosa del 2023 en apenas dos fines de semana.

“Mario” tuvo escasa competencia, aunque se estrenaron Renfield, The Pope’s Exorcist, Mafia Mamma y Suzume. Dentro de dos semanas se estrena Guardians of the Galaxy Vol. 3.