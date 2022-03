La Fiscalía de Gertz comete los mismos errores que la de Murillo Karam: Buscaglia

El Académico de la Universidad de Columbia aseguró que la participación directa de Alejandro Gertz Manero en un conflicto personal representa una violación al debido proceso porque se genera un sesgo y el temor de que existan repercusiones en caso de determinar un castigo en su contra.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero comete los mismos errores que sus predecesoras en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aseguró Edgardo Buscaglia, Académico de la Universidad de Columbia.

“Lo que yo he recogido a través del análisis de casos, de entrevistas con funcionarios e información que me llega por periodistas, me indican que la Fiscalía de Gertz Manero sigue cometiendo los mismos errores, los mismo horrores que cometía la (PGR) de (Jesús) Murillo Karam, la de (Marisela) Morales en la época de (Felipe) Calderón y la de (Rafael) Macedo de la Concha con Vicente Fox. No es un problema personal contra este Fiscal que se enoja mucho, amenaza con que va a acusar de extorsión mediática. Se tienen que calmar los funcionarios mexicanos ante las críticas reiteradas porque lo que está en juego acá son vidas humanas”, dijo Edgardo Buscaglia en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

A tres años de haber asumido el cargo de Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ha sido señalado de utilizar sus influencias dentro de la dependencia para resolver disputas familiares.

Desde 2015, Gertz Manero mantiene una disputa legal con Laura Morán Servín y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, a quienes acusa de no haber brindado los cuidados necesarios que su hermano Federico requería, lo que habría provocado su fallecimiento y que ha dado pauta a una disputa legal, que ha favorecido al funcionario federal desde que asumiera su cargo, según denunció su familia política. Por este caso, Alejandra Guadalupe Cuevas se encuentra detenida, mientras que Laura Morán Servín enfrenta una orden de arresto.

En enero de este año, Alonso Castillo Cuevas, nieto de Laura Morán Servín, quien fuera pareja de Federico Gertz Manero, denunció en entrevista con SinEmbargo Al Aire que su familia sufre una persecución política y aseguró que el titular de la FGR los ha extorsionado y se ha aprovechado de su posición dentro de la dependencia para fabricarles delitos.

Aunado a estas acusaciones, el pasado fin de semana al menos cinco grabaciones de conversaciones telefónicas entre Alejandro Gertz Manero, y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, fueron filtradas en redes. En las llamadas se aborda el tema de planear una estrategia contra un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgaría la libertad a Alejandra Cuevas Morán.

Ante los señalamientos, Gertz Manero aseguró que ha sido víctima de “una verdadera extorsión mediática criminal” con el objetivo de lincharlo, descartó renunciar a su cargo y atribuyó que los ataques en su contra son producto del trabajo que la dependencia que lidera ha hecho al investigar algunos casos.

Por esta situación, Edgardo Buscaglia criticó que Gertz Manero utilice su poder dentro de la FGR para resolver asuntos familiares y para hablar ante los medios de comunicación sobre este caso en vez de su trabajo como Fiscal.

“Este hombre está rodeado de escándalos donde se le acusa de actuar como un gánster con su familia, está el caso de cuentas afuera, propiedades. Un Fiscal que está rodeado de escándalos y que está dando entrevistas para no contar cómo desmanteló al Cártel de Sinaloa, sino para explicar por qué él no es un delincuente. Cualquier Fiscal que está en esa situación mínimamente lo que hace es renunciar y no estar metido en demandas, en litigios.”

El Académico de la Universidad de Columbia aseguró que la participación directa de Gertz Manero en el caso representa una violación al debido proceso porque se genera un sesgo y el temor de que existan repercusiones en caso de determinar un castigo en su contra.

“El Fiscal argumenta que el caso contra su familia no pasó por la FGR. Yo no sé si él piensa que ustedes son estúpidos o él no conoce de Derecho. Que un Fiscal General de la República, con el enorme poder que eso representa, sea parte de un litigio en cualquier Fiscalía de México representa una violación al debido proceso porque se genera un sesgo y cualquier MP de cualquier estado va estar temeroso de castigar”.

Buscaglia recordó que en tres años como Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ha brillado por su ausencia, pues la dependencia registra un índice de judicialización de los delitos de apenas el 3 por ciento.

“Los resultados de Gertz Manero después de tres años brillan por su ausencia, tenemos a una Fiscalía, la última vez que la medimos, con un índice de judicialización del 3 por ciento, estamos en los niveles de Haití. Es un índice espantoso, este índice le cuesta la vida a miles de ciudadanos en México”.

Finalmente, Edgardo Buscaglia hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no defienda a un funcionario que no cumple con su labor de velar por la vida de las y los mexicanos.

“Yo le pido López Obrador que no sea leal a un Fiscal, que le sea leal a la ciudadanía que están masacrando. El Presidente tiene un eslabón que es la Fiscalía, que no está bajo su responsabilidad, que no defienda a un eslabón que no está funcionando bien, simplemente que defienda la vida de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que están muriendo de miles debido a la parálisis de la justicia”.