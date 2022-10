¿Cómo recuperar las conversaciones borradas y ver mensajes eliminados de Whatsapp?

AS MÉXICO

Si has eliminado un mensaje del chat o una conversación de WhatsApp por error, hay varias formas de recuperarlo tanto en el móvil como en WhatsApp Web.

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Se hizo mucho de rogar hasta que al final llegó, pero la función de poder borrar mensajes dentro de un chat o grupo de WhatsApp no podía ser más útil, ya que nos ayuda a que podamos evitar que alguien lea un mensaje que le hemos enviado por equivocación. De esta manera, si borramos el mensaje antes de que lo lea el destinatario o destinatarios, evitaremos que puedan leerlo.

Lo malo es que, a diferencia de otras como Telegram, hay ciertas condiciones para borrar el mensaje, y si tardamos demasiado, sólo lo podremos borrar en nuestro chat, ya que el otro contacto o grupo seguirá pudiendo leerlo. Pero lo curioso es que hay formas de poder recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp. Lo cierto es que este tipo de funciones suelen ser un buen reclamo para distribuir virus o malware, pero los métodos que vamos a mostrar a continuación funcionan perfectamente.

¿CÓMO VER LOS MENSAJES ELIMINADOS DE WHATSAPP?

Hay tres formas distintas para recuperar el texto de los mensajes borrados por parte de nuestro interlocutor en una conversación de WhatsApp descargando aplicaciones específicas que permiten visualizar los mensajes eliminados del chat.

1.- Instalar apps específicas para ver los mensajes eliminados de Whatsapp

2.- Acceder al registro de notificaciones de Whatsapp o usar el widget de la app

3.- Utilizar la versión de Web Whatsapp con la extensión WA Web Plus for WhatsApp

Estas son las mejores apps para ver mensajes borrados de WhatsApp:

WHATSREMOVED+

Hay varias apps que han sido diseñadas para poder recuperar esos mensajes que nos han enviado y que antes de que los hayamos podido leer han sido borrados. Una de las que mejor funciona es WhatsRemoved+, disponible para dispositivos Android

Una vez instalada, su funcionamiento no puede ser más sencillo, lo único que tenemos que hacer es otorgarle el acceso a las notificaciones del teléfono y activar WhatsApp como una de las aplicaciones para las que la aplicación registrará las notificaciones. A partir de ese momento, cada vez que nos llegue un mensaje por WhatsApp y éste sea eliminado por la persona que lo envió, basta con ir a WhatsAppRemoved+ y comprobar que es lo que ponía el mensaje.

Descargar WhatsRemoved+ para Android

WAMR

Otra app que te soluciona la curiosidad de ver ese mensaje eliminado es WAMR, que usa el mismo truco de las notificaciones. Y es que la app no puede acceder a los mensajes cifrados por WhatsApp, pero sí puede detectarlos en el momento en que un contacto nos los envía, y saber que estos acaban de ser borrados. Cuando la app detecta que un mensaje ha sido eliminado por su autor, te lo notificará.

Su ventaja es que no sólo recupera mensajes de texto, sino también estados, videos, GIFs animados, notas de audio, documentos, etc. Pero debido a su funcionamiento, no sirve para recuperar mensajes borrados antes que instales WARM, sólo a posteriori.

Descargar WAMR para Android

WIDGET DE WHATSAPP:

Si no quieres instalar nada, puedes usar un “truco” que en realidad es usar una función de tu propio móvil, un sistema que en sí es el mismo por el que la app WAMR se guía: Las notificaciones. En Android podemos tirar del “Historial de Notificaciones”, algo que si bien es fácil de encontrar puede que o lo tengas desactivado o directamente no lo tengas disponible -depende del fabricante. Si usas Android 11 por ejemplo sí lo tienes, pero en versiones anteriores puede que sí o no.

Si usas un móvil Samsung, a lo mejor te toca activarlo porque está desconectado, para ello métete en Ajustes, y teclea en el buscador historial de notificaciones/notifications history para ir directamente a él -aunque suele estar dentro de Ajustes Avanzados.

Al igual que WAMR, este registro te muestra la notificación tal cual llegó al móvil, antes que fuese borrada, y puedes usarla para leerlo. Para ellos:

1.- Vete al escritorio del móvil, busca una zona despejada y haz una pulsación prolongada

2.- Te saldrán varias opciones, entre ellas la de colocar “widgets” en el escritorio

3.- Métete entre los Widgets disponibles y busca el de Ajustes -su icono es un engranaje.

4.- Si no lo encuentras es porque el fabricante del móvil lo habrá bloqueado, prueba a instalar Nova Launcher, quizás te salga de esta manera.

5.- Cuando ya tengas el widget de ajustes, púlsalo para acceder al historial de notificaciones. Y una vez abierto busca los mensajes de WhatsApp que hayas recibido -lo verás todo en código-, y verás los que se eliminaron del chat o grupo de WhatsApp.

WA WEB PLUS FOR WHATSAPP:

Si eres de los que usa la versión web de la app de mensajería desde el navegador en tu ordenador, también hay una manera de poder recuperar los mensajes borrados fácilmente. Para ello, tendremos que hacer uso del navegador Chrome y echar mano de la extensión WA Web Plus for WhatsApp, disponible desde este enlace a la Chrome Web Store.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Instalamos la extensión en el navegador

2.- Una vez hecho esto, se nos mostrará una pequeña ventana para abrir WhatsApp Web

3.- Ahora, hacemos clic sobre el icono de la extensión para acceder a sus ajustes y marcamos la opción Restaurar mensajes eliminados

4.- A partir de este momento, podremos ver lo que decían aquellos mensajes recibidos que sean borrados.

Es posible que para ello tengamos que salir del chat en cuestión y volver a entrar o bien refrescar WhatsApp Web, pero de una forma u otra, podremos ver cómo el mensaje aparece junto a un icono de prohibido, el texto “Este mensaje fue eliminado” y a continuación el mensaje borrado.

¿CÓMO RECUPERAR CONVERSACIONES DE WHATSAPP CON UNA COPIA DE SEGURIDAD?

Es posible restaurar las conversaciones borradas de Whatsapp por error gracias a la copia periódica de seguridad que WhatsApp hace a diario a las dos de la madrugada. Y para realizar este procedimiento hay que seguir estos pasos:

1.- Abre WhatsApp > toca el ícono de más opciones > Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

2.- Elige la cuenta de Google en la que quieras guardar la copia de seguridad de tus chats. También puedes crear una copia de seguridad local en tu dispositivo.

3.- Toca COPIA DE SEGURIDAD.

4.- Una vez que se guarde la copia de seguridad, podrás eliminar WhatsApp de tu dispositivo e instalarlo en el nuevo dispositivo Android.

Ahora debes desinstalar WhatsApp del móvil. Puedes hacerlo de varias formas: Entrando en Ajustes del móvil > Aplicaciones y buscando WhatsApp en la lista, entrar en ella y desinstalarla; hacer el proceso buscando WhatsApp en la Google Play Store; o más simple: Manteniendo pulsado el icono de la app en el escritorio del móvil y darle a la opción Desinstalar.

Una vez hecho esto, y tras reiniciar el terminal, debes reinstalar WhatsApp en el smartphone y seguir este proceso:

1.- Instala y abre WhatsApp; luego, verifica tu número.

2.- Cuando se te indique, toca RESTAURAR para restaurar tus chats y archivos multimedia desde Google Drive.

3.- Cuando se complete el proceso de restauración, toca SIGUIENTE. Tus chats se mostrarán una vez que se complete la inicialización.

4.- Después de que se restauren los chats, WhatsApp seguirá restaurando tus archivos multimedia.

¿CÓMO RECUPERAR CONVERSARCIONES DE WHATSAPP SIN TENER LA COPIA DE SEGURIDAD?

Si no has hecho una copia de seguridad en Google Drive, puedes probar a usar la que tienes almacenada en el móvil. Eso sí, no desinstales la app porque entonces la perderías. Sigue estos pasos:

1.- Lo primero que tienes que hacer es descargar una aplicación para administrar archivos, aunque también puedes usar el explorador de archivos que traiga el terminal. Simplemente busca una carpeta que se llame Archivos

2.- En la aplicación para administrar archivos o en la propia carpeta, ve al almacenamiento local o a la carpeta “sdcard” > WhatsApp > Bases de datos.

3.- Si tus datos no están almacenados en una tarjeta SD, es posible que veas otras carpetas con los nombres “almacenamiento interno” o “almacenamiento principal”.

4.- Verás una lista de las copias de seguridad de los últimos siete días que WhatsApp guarda de forma local. Si te fijas, cada archivo sigue en su nombre el formato «año-mes-día», excepto el último, que no lleva la fecha por ser la copia más reciente y suele llamarse msgstore.db.crypt12

5.- Decide cuál es la copia que quieres restaurar. Ahora puedes borrar el archivo «msgstore.db.crypt12» y ponerle el mismo nombre al archivo que corresponde con la fecha en que quieres recuperar los chats. Si por ejemplo es el de la noche del lunes pasado correspondiente al día 24 de enero, debes buscar el archivo “msgstore-2022-01-24.1.db.crypt12” y renombrarlo como “msgstore.db.crypt12” sin las comillas. Ten cuidado en este paso porque estarás borrando tu última copia de seguridad local.

6.- Otra manera más segura es ponerle al archivo “msgstore.db.crypt12” el nombre de una fecha falsa. Por ejemplo, del día 20 de enero: “msgstore-2022-01-20.1.db.crypt12″». Después, renombra al del día 24 como “msgstore.db.crypt12”. De este modo, puedes recuperar conversaciones antiguas pero también tener guardada tu copia más reciente.

7.- Desinstala WhatsApp

8.- Instala y abre WhatsApp; luego, verifica tu número.

9.- Cuando se te indique, toca RESTAURAR para restaurar tus chats y archivos multimedia desde la copia de seguridad local.

