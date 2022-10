La fundación de Bill y Melinda Gates promete mil 200 mdd para erradicar la polio

Berlín, 16 de octubre (AP).— La Fundación Bill y Melinda Gates destinará mil 200 millones de dólares al esfuerzo para erradicar la polio en todo el mundo, anunció el organismo el domingo en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín.

El dinero se utilizará para ayudar a aplicar la estrategia de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis hasta 2026. La iniciativa intenta acabar con el virus de la polio en Pakistán y Afganistán, los dos últimos países endémicos, según informó la fundación en un comunicado emitido el domingo.

El dinero también se utilizará para detener los brotes de nuevas variantes del virus.

La fundación dijo en un comunicado en su sitio web que ha contribuido con casi 5 mil millones de dólares a la iniciativa de erradicación de la polio. El plan intenta integrar las campañas contra la poliomielitis en servicios sanitarios más amplios, al tiempo que intensifica la aplicación de la nueva vacuna oral contra la poliomielitis de tipo 2.

