Exportero de Manchester United confiesa que le quedan 6 meses de vida debido a cáncer

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 31 de mayo (LaOpinión).- Una lamentable noticia sacudió al mundo del futbol, luego de que el exfutbolista del Manchester United, Andy Goram revelara en una entrevista que le queda tan solo medio año de vida ya que le detectaron un cáncer que se ha diseminado por su cuerpo.

El exguardameta, considerado el mejor portero de la historia del Rangers, confesó que si cáncer es inoperable y que lamentablemente se propagó hacia su hígado, pulmón derecho, sus vértebras e incluso sus costillas.

El exguardameta que se abrió completamente durante la entrevista, concedida al Daily Record, explicó que vivió un verdadero calvario y que además de los fuertes dolores, notó cómo empezó a perder peso de manera extremadamente rápida.

Can you actually imaging you have been told you have 6 months to live. Then refusing Chemo because it gives you approx 3 months extra (maybe in pain) Andy Goram is gonna fight like a champion and live his best 6 months. That is BRAVEHEART wish you well 💙 pic.twitter.com/Iqk35RWJ2g

— Don Hutchison (@donhutch4) May 30, 2022