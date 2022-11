“Estación Material”, la feria de arte contemporáneo celebrará su segunda edición

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- “Estación Material” es una feria de arte contemporáneo que llega a Cerámica Suro -una reconocida fábrica de cerámica con una gran historia de colaboraciones con artistas- en Guadalajara del 10 al 13 de noviembre con su segunda edición. Esta feria es está conectada con la Feria Material que se realizará en la Ciudad de México en febrero del próximo año con su novena edición.

🚉 ESTACIÓN MATERIAL, VOL. 2

↳ 🏭 CERÁMICA SURO, GUADALAJARA

↳ 🗓️ 10–13.NOV.2022

Estación Material will return to #CerámicaSuro in #Guadalajara, from November 10th through 13th, 2022. We look forward to seeing you there.

