Max Verstappen es bicampeón de F1 tras ganar GP de Japón; “Checo” Pérez queda segundo

Por Stephen Wade

Suzuka, Japón, 9 de octubre (AP) — El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ganó el domingo su segundo campeonato de Fórmula 1 tras imponerse bajo la lluvia en Suzuka, en el Gran Premio de Japón.

Verstappen ha dominado la temporada y se aseguró el título con cuatro carreras aún por disputar.

El holandés salió en primera posición bajo un fuerte aguacero, pero la carrera se detuvo después de dos vueltas por un choque múltiple. Se reanudó dos horas más tarde con 28 de las 53 vueltas completadas y Verstappen en cabeza el resto de la prueba.

El segundo puesto fue para su compañero Sergio Pérez, mientras que el piloto de Ferrari Charles Leclerc cerró el podio. Eran los únicos con opciones para arrebatar el título a Verstappen al comienzo de la carrera.

An unbeatable lead for Max Verstappen 👑 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/AKlUPLDLgW

Verstappen tiene ahora una ventaja insuperable con 366 puntos. El mexicano tiene 253 y Leclerc 252.

El piloto no sabía en un principio que había ganado la temporada, al creer que la carrera abreviada no otorgaría los 25 puntos habituales. Pero poco después, la FIA, que regula la F1, concedió la puntuación completa por victoria.

El holandés se había disculpado con el público a través del sistema de megafonía del circuito nada más terminar la carrera.

“Obviamente el campeonato no llegó en esta ocasión”, dijo.

Drama from the off at Suzuka 👀 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/V3ELKxZt2J

Unos segundos después, la cobertura televisiva le declaró campeón.

Verstappen tomó la delantera con un arriesgado adelantamiento tras un inicio más lento, pero varios autos perdieron el control, incluido el Ferrari de Carlos Sainz, que dio una vuelta de campana y se quedó fuera de la pista.

Los organizadores detuvieron la carrera después de dos vueltas. Pierre Gasly, de AlphaTaura, se quejó por radio de que había adelantado a un vehículo de recuperación al que se había permitido permanecer en la pista poco después de la salida del auto de seguridad. El incidente al parecer ocurrió justo cuando se dio el alto a la carrera.

Esto es una cuestión sensible en Japón. El piloto francés Jules Bianchi chocó en 2014 con un vehículo de recuperación en la pista. Bianchi murió tras pasar nueve meses en coma inducido.

Seven mins to go

The battle for P2 is on! Perez is giving it everything against Leclerc #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/0nKqFjhKXw

— Formula 1 (@F1) October 9, 2022