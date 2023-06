El aparato del PAN hace a un lado a Xóchitl y a Lilly para imponer a Creel: AMLO

El mandatario criticó que el PAN no ha definido su método de selección y que quiera imponer al presidente de la Cámara de Diputados por encima de las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró la mañana de este martes que el Partido Acción Nacional (PAN) esta tratando de imponer a Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, por encima de las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, sin que haya un método de selección para abanderar al blanquiazul de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a [Santiago] Creel y está querido hacer a un lado a los demás. Entones no, no pueden hacer a un lado a Xóchitl [Gálvez], a Lilly Tellez. No, todos tienen derecho”, dijo.

“No hay nada de los aspirantes, no se conoce sobre su método de elección, si va a haber encuesta, si no va a haber encuesta, dijeron que iban a definir un procedimiento. Ya llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran, y ya hay como 50 aspirantes, pero de eso no se habla. No dicen nada, nada, nada, nada”, criticó.

Hasta el momento, el PAN no ha limitado quiénes serán sus aspirantes de la candidatura de la coalición Va por México, junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, las encuestas colocan a Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y Santiago Creel como potenciales contendientes.

El pasado 6 de junio, Téllez criticó la propuesta de Creel de pedir un millón de firmas para el registro a la contienda interna, por lo que pidió “piso parejo”.

La Senadora del PAN también cuestionó si el presidente de San Lázaro estaba siendo financiado y quién le otorgaba los recursos para recolectar ese número de firmas.

Hoy me reuní con @LillyTellez y @SantiagoCreelM para platicar sobre la responsabilidad que tenemos hacia el 2024, cómo hemos avanzando y sabemos que trabajando juntos lograremos cambiar el rumbo de México. — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 16, 2023

Por ello, el legislador llamó a privilegiar la unidad y recordó que las rúbricas son una propuesta que debe revisarse.

“Son propuestas que deben de revisarse, lo que yo deseo es que todos privilegiemos la unidad, que todos busquemos que la cancha esté pareja y podamos concentrarnos en quienes son nuestros adversarios reales, que es Morena, su coalición y que son sus ‘corcholatas’”.

Pese a que nunca ha ganado una sola elección, con sólo cargos legislativos plurinominales y de Gobierno por designación, el Diputado federal Santiago Creel Miranda pretende, por tercera ocasión, ser candidato presidencial del PAN, ahora apoyado también por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

El Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, ha asumido el liderazgo dentro de Acción Nacional. Es mentor del actual dirigente del panismo, Marko Cortés Mendoza, además de haber sido el principal interlocutor de su partido en las negociaciones que se hicieron para la conformación de la alianza Va por México, como antes lo hizo con el Pacto por México de Enrique Peña Nieto.

Santiago Creel ya conoce las hieles del fracaso. En el 2000 contendió por la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, una elección en la que perdió ante Andrés Manuel López Obrador. El panista quedó en un segundo lugar con 1 millón 460 mil 931 votos, mientras que el candidato de izquierda logró el triunfo con 1 millón 674 mil 966.

Luego de la derrota en la capital, Creel Miranda se incorporó al Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) como Secretaría de Gobernación, una cartera desde la cual repartió permisos para la operación de casinos y al mismo tiempo impulsó sus aspiraciones presidenciales.

Su primer intento por ser el abanderado presidencial del panismo resultó en otro fracaso. Pese a ser impulsado por el Presidente Vicente Fox y encontrarse en su mejor momento político, Creel Miranda perdió en las tres rondas frente a su compañero de Gabinete, el exsecretario de energía Felipe Calderón Hinojosa que llegaría a la Presidencia de México a través de una elección que a la fecha carga con los señalamiento de fraude, sobre todo por la campaña negra que emprendió el sector empresarial contra López Obrador. En ese proceso interno del PAN, Calderón consiguió 58.3 por ciento de los votos; Santiago Creel, 24.07, y Alberto Cárdenas, 17.9.

Seis años después, Santiago Creel fue por su segundo intento de ser ungido como el presidenciable del PAN. Y en esa ocasión no sólo perdió nuevamente, sino que se fue hasta el tercer lugar de las preferencias panistas. Fue en febrero de 2012 que la militancia panista se decantó por Josefina Vázquez Mota, quien venció con el 55 por votos al delfín del calderonismo, Ernesto Cordero, quien alcanzó un 38 por ciento de la votación. En esa ocasión, Creel quedó relegado con un 6 por ciento. Vázquez Mota terminaría relegada en el proceso presidencial de 2012 al tercer lugar, en medio de las acusaciones de que el Presidente Felipe Calderón impulsó y operó a favor del candidato priista, y eventual Presidente, Enrique Peña Nieto.

Ahora por tercera ocasión aspira a obtener la candidatura presidencial, aunque en esta ocasión su intención es hacerlo con el respaldo del PRI y el PRD. Creel ha sido el impulsor de esta alianza y por lo tanto es uno de sus defensores.

-Con información de Obed Rosas